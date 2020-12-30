Политолог рассказал, кого не коснется закон, регулирующий митинги

Санкт-Петербург, 30 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к работе журналистов на митингах, а также о запрете проведения публичных мероприятий у зданий экстренных служб. Насколько данный закон эффективен и в каких случаях он будет применяться, рассказал политолог Марат Гогуадзе в эфире Медиагруппы «Патриот».

Напомним, 30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому журналистам запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению, а также скрывать отличительный признак представителя СМИ. Кроме того, закон запрещает проводить публичные мероприятия на территориях, прилегающих к зданиям экстренных служб. Также предусматривается возможность переноса массовых акций из-за угрозы ЧС или терроризма.

«Иностранные агенты будут сильно возмущаться насчет данного закона. Что касается тех граждан, которые выходят на определенную акцию или на митинг с какой-то реальной проблемой, например дольщики, их закон не коснется», — объяснил Марат Гогуадзе.

По словам политолога, действие закона будет распространяться на людей, которые целенаправленно готовятся к свержению власти и конституционного строя России.

«Они раскачивают ситуацию в стране, хотят проводить митинги у силовых ведомств и совершать противоправные действия. Все видели, как это было на Украине: собрали под шумок людей, опоили наркотиками, одурманили. Потом проплаченные западные стрелки открыли огонь по обычным людям и силовикам. Начался государственный переворот», — рассказал эксперт.

Гогуадзе отметил: российская власть принимает необходимые меры для того, чтобы в государстве была стабильность. Он подчеркнул, что, вне зависимости от желаний Запада, РФ останется многонациональной и многоконфессиональной страной.

Отметим, закон позволяет признавать публичным мероприятием так называемые прогулки оппозиции, а также поочередное участие граждан в одиночном пикетировании. Для этого указанные акции должны быть объединены «единым замыслом или общей организацией».