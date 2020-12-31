Топ-5 российских звезд, родивших в 2020 году

Несмотря на то, что 2020 год выдался для многих тяжелым, некоторые звезды его запомнят навсегда. Именно в этом году в семьях некоторых российских знаменитостей произошло пополнение. Топ-5 российских звезд, которые родили в 2020 году, — в материале ФАН.

Наталья Подольская

Певица Наталья Подольская сообщила о радостном известии 22 октября. В семье Владимира Преснякова — младшего произошло пополнение – на свет появился сын Ваня. Фото малыша показал 47-летний исполнитель в Instagram. Это второй ребенок в семье, в 2015 году у пары появился сын Артемий.

Анастасия Костенко

Жена футболиста Дмитрия Тарасова родила второго ребенка 5 февраля. Радостной новостью о рождении дочери поделился в Instagram сам отец. Это уже второй ребенок в семье футболиста и модели, в 2018 году на свет появилась дочь Милана.

Ида Галич

Блогер Ида Галич 7 февраля родила сына. Первым об этом сообщил отец малыша Алан Басиев. Позже Галич показала и фото из роддома. Мальчика назвали Леоном. Блогер призналась, что хотела бы родить еще одного малыша, но чуть позже.

Ольга Зуева

Актриса и модель Ольга Зуева родила дочь от Данилы Козловского. Знаменитость отправилась рожать в США и, судя по всему, решила там обосноваться. Известные актеры долгое время скрывали, что скоро станут родителями. Теперь же Зуева изредка делится фотографиями с малышкой, но лицо дочери предпочитает скрывать.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова стала матерью в четвертый раз 18 февраля. У пары родился мальчик, его назвали Давидом. Кадрами из роддома поделился отец малыша Джиган. Для родов семья выбрала клинику в Майами. Во время беременности модель признавалась, что старается держать себя в руках, в отличие от прошлых трех раз, и ограничивает себя в еде.