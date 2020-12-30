Экс-мэр Иван Кляйн поздравил из СИЗО томичей с Новым годом

Томск, 30 декабря. Бывший мэр города Томска Иван Кляйн, подозреваемый в превышении полномочий, поздравил из СИЗО томичей с Новым годом. Обращение было опубликовано в официальном Telegram-канале адвокатов экс-мэра.

В сообщении со стороны защиты отмечается, что послание было передано сегодня, 30 декабря.

«Примите искренние поздравления с Новым, 2021 годом! Уходящий год принес тяжелые испытания, но я надеюсь, что новый, 2021 год принесет всем нам возвращение к нормальной жизни и созидательному труду», — сказано в обращении экс-мэра.

Также Иван Кляйн сказал, что благодарит всех жителей за теплые слова поддержки, которые так ему необходимы в этот непростой период жизни. И, конечно же, пожелал всем здоровья и праздничного настроения.

Ранее ФАН сообщал, что временно отстраненный мэр Томска Иван Кляйн был госпитализирован в медсанчасть СИЗО-1 с острым заболеванием.