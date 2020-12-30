В Минздраве Дагестана объяснили, как распределят 5 тысяч доз вакцины от COVID-19

Махачкала, 30 декабря. В Дагестан поступило более пяти тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак», известной под торговой маркой «Спутник V», сообщили ФАН в пресс-службе регионального Минздрава. Применение препарата в республике не выявило побочных эффектов.

В ведомстве пояснили, что на начальном этапе проводится вакцинация медицинских и социальных работников, позднее будут привиты педагоги и другие представители сферы образования.

«Вакцинация добровольная. На сегодняшний день в Дагестан поставлено 5 042 дозы вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции», — заявили в министерстве здравоохранения РД.

Для хранения препаратов властями региона закуплены специальные морозильные камеры. Как и сама вакцина, они рассредоточены по муниципалитетам республики.

«Вакцина распределена по поликлиникам Махачкалы, а также медучреждениям районов и городов. Для ее хранения закуплено 60 микропроцессорных морозильников, которые отправлены в 50 медицинских организаций», — заверили в региональном Минздраве.

В пресс-службе ведомства объяснили, что вакцинация проводится только в случае отсутствия в организме прививаемого как вируса COVID-19, так и антител к нему. На сегодняшний день в республике не зарегистрировано серьезных побочных проявлений действия препарата.

«Результаты наблюдения показывают, что иммунизация не приводит к существенным изменениям самочувствия и каким-то побочным реакциям, в редких случаях на пару дней немного повышается температура тела», — подчеркнули в министерстве.

В настоящее время в России используются две вакцины от коронавируса — «Гам-КОВИД-Вак» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала их совершенно разными, но доказавшими свою безопасность и эффективность.