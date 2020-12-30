Новые инциденты в Карабахе: как Анкара и Баку нарушают перемирие

Ситуация в Нагорном Карабахе, где на днях произошел инцидент с применением оружия в Гадрутском районе, по-прежнему вызывает опасения военных экспертов. Спустя двое суток после заявленного боестолкновения, азербайджанская сторона опубликовала фотографии и видео с места боя. Эти материалы были размещены как доказательства, но лишь добавили вопросов и окончательно запутали ситуацию. А заодно вскрыли масштабную провокацию, которую готовили в Баку при непосредственном участии Турции.

Что произошло на этот раз в Гадрутском районе Карабаха, какие есть версии событий, и в чем проявилась «невидимая рука» Анкары, разъясняет руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Стрельба в Гадрутском районе

27 декабря, примерно с 21:00 ряд азербайджанских новостных Telegram-каналов сообщил о гибели военнослужащего ВС Азербайджана в Гадрутском районе в результате диверсии армян. После этого, до часу ночи 28 декабря, азербайджанские, армянские и российские соцсети и мессенджеры постоянно публиковали новые подробности, перепечатывая друг друга.

⚡️СРОЧНО⚡️В Гадрутском районе бои⚡️



По информации проекта @wargonzoo боестолкновение длится уже несколько часов. Есть раненые. — Семен Пегов (@wargonzoo) December 27, 2020

К часу ночи ситуация, исходя из сообщений в Сети, выглядела так: в районе села Туг Гадрутского района, в результате нападения армянских «диверсантов» было убито двое военнослужащих ВС Азербайджана, пятеро ранено и один человек попал в плен. Потери армян: шестеро – убито, еще шестерых взяли в плен.

Карабах: сообщается о нападении неизвестных партизан на азербайджанский патруль в Гадрутском районе у селения Ток. Идет перестрелка. Армения и Арцах отрицают участие своих формирований в нападении pic.twitter.com/jRjS2Sq5Vc — Искандер13 (@13iskander131) December 28, 2020

Следует отметить, что большинство азербайджанских источников размещали эту информацию с пометкой, что необходимо дождаться официальных заявлений от соответствующих ведомств. Также настораживало отсутствие фото и видео материалов с места боя. Несмотря на все это, Минобороны Армении примерно в полночь опубликовало официальное заявление, что Армия обороны Нагорного Карабаха никаких действий не предпринимала и никакого армянского подразделения в указанном районе нет.

Утром 28 декабря, вышло официальное разъяснение от Минобороны Азербайджана, в котором было сообщено о боестолкновении в районе села Агдам (Аккаку) Ходжавенского района (село рядом с Туг) с армянским «незаконным вооруженным формированием» или остатками окруженных частей. При этом акцентировалось внимание, что именно армянские военные атаковали первыми.

???????? Сообщение Министерства обороны.

27 декабря около 15.30 арм. отряд из шести остатков армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения Азербайджанской Армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. В результате нападения погиб военнослужащий... — Карабах Новости | Война | Азербайджан (@karabah_news) December 28, 2020

Именно в этот момент азербайджанская аудитория начала массово обвинять российских миротворцев в случившемся, абсолютно не обращая внимание на то, что данный район в зону проведения миротворческой операции не входит. Правда, чуть позже, базовый пропагандистский тезис был изменен. Теперь, используя видео армянских военнослужащих из социальных сетей, выстраивалась версия, что диверсионная группа Армении «проходила по зеленому коридору» от самого Еревана, а в Нагорном Карабахе ее «вели» миротворцы.

Разбирать подробно каждое видео сейчас не будем, однако отметим, что как минимум три из пяти материалов уже публиковались, в том числе азербайджанцами, в ходе обострения обстановки вокруг сел Хин Тахер и Хцаберд две недели назад.

Ну и завершением всего этого стала публикация фотографий и видео с телами погибших армян вечером 29 декабря. Минобороны Нагорно-Карабахской Республики официально сообщило, что ни 27 декабря, ни в предыдущие, ни в последующие дни ни одно подразделение Армии обороны не участвовало в какой-либо военной операции. Зато обратило внимание на важную нестыковку в заявлениях азербайджанской стороны:

«Не менее важным является то «совпадение», что вчера Азербайджан нарушил достигнутую ранее договоренность, не допустив поисковые группы в места, где, по их мнению, происходили «бои». И это в том случае, когда договоренность о работе поисковых групп в этих районах была достигнута 27 декабря, то есть, по мнению азербайджанской стороны, в тот самый день, когда «происходили бои». Сочетание вышеперечисленных фактов позволяет предположить, что действия и заявления азербайджанской стороны направлены на прикрытие очередного военного преступления, и это было целью отказа в допуске поисковых групп на указанные территории».

Охота на армян

Как можно понять из сообщений в Сети, утром 27 декабря в районе села Туг работала одна из поисковых групп Международного комитета Красного Креста (МККК) и службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха, задачей которых являлся поиск и вывод из окружения выживших солдат. Данная работа проводилась и до этого, но после спасения шестерых военнослужащих, обнаруженных в Джебраильском районе 20 декабря, это направление было усиленно – дополнительно создали еще две группы.

Внимательно проследив работу спасателей на этом направлении, местное командование подразделений ВС Азербайджана решило, что раз поисковые группы «зачастили» в этот район – то там, вероятно, скрываются армянские военные. Исходя из этого азербайджанские военные приняли решение – осуществить поиск и при обнаружении уничтожить. Отсюда и столкновения вечером, после выхода из района поисковой группы.

Баку не пустил миротворцев

Версия о «самодеятельности» азербайджанцев, решивших «поохотиться» на оставшихся в окружении армянских военных, объясняет и прочие нестыковки. Напомню, по сообщениям в Сети 28 декабря три совместные поисковые группы получили разрешение азербайджанской стороны на работу в Гадрутском районе. Более того, они пересекли линию соприкосновения и дошли до села Шехер – где и были остановлены. Только там до них была доведена информация, что район закрыт и ведется антитеррористическая операция.

Как сообщают источники, представители МККК и командир российских миротворцев предложили азербайджанцам запустить их в район, чтобы они прекратили столкновения, вывели армянских военных, а также произвели бы обмен телами погибших и захваченными пленными. Но из Баку ответили отказом.

Невидимая рука Анкары

Остается вопрос, а для чего нужны были обвинения России? Ответ на это кроется в международной повестке.

???? #ПрямойЭфир: Министр иностранных дел России С.В.#Лавров и Министр иностранных дел Турции М.Чавушоглу проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в #Сочи. #РоссияТурция ???????????????? https://t.co/VyMlIZSlVm — МИД России ???????? (@MID_RF) December 29, 2020

29 декабря произошла встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, на которой в числе прочих, был обсужден вопрос Карабаха и обеспечения безопасности границ Азербайджана. То есть, говоря простым языком, турки в очередной раз попытались продавить размещение своих военных на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, несмотря на совместное решение России, Азербайджана и Армении оставить силы Анкары «на удаленном доступе».

Именно этим и вызван недавний вал антироссийской истерии в Сети, который, как мы видим, на поверку был инициирован Анкарой и исполнен Баку. Возникла срочная необходимость обвинить Россию в ненадлежащем исполнении обязанностей миротворца, заявив, что она «работает только в интересах Армении», игнорируя Азербайджан.

Нет мира под смоковницами

Однако Анкара и Баку пытаются укусить не только Россию в Нагорном Карабахе – но и представителей Международного комитета Красного Креста, деятельность которых таким образом оказывается под серьезным ударом.

Применяемая азербайджанскими командирами тактика – отслеживать в каких районах чаще всего работают совместные поисковые группы и после их отъезда проводить там свои так называемые «контртеррористические операции» — выглядит как сознательная провокация в отношении Красного Креста. По факту, Баку не дает поисковым группам выполнить свою миссию — найти того, кто оказался в окружении после заключенного перемирия. А уж затягивание сроков возврата пленных и вовсе является прямым нарушением трехстороннего заявления Москвы, Баку и Еревана от 10 ноября.

Вывод, к сожалению, из всей этой ситуации очевиден: с такими действиями Азербайджана и Турции, как на земле, так и в виртуальном пространстве, мир на этой земле наступит не скоро, несмотря на все усилия международных организаций и России.