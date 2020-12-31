ЦАР сохранит курс на сближение с Россией вне зависимости от результатов выборов

Центральноафриканская Республика ждет результатов голосования на выборах президента и членов Национальной ассамблеи, которые прошли в минувшее воскресенье, 27 декабря. Военный обозреватель, писатель Алексей Суконкин в интервью для ФАН рассказал, как изменится жизнь в ЦАР после выборов.

«Выборы должны подвести черту и под многолетним вооруженным конфликтом между некоторыми политическими группами, которые силой пытались захватить власть в стране. Теперь поставлена точка: выбран легитимный президент и легитимный парламент, что само по себе отныне не дает каким-то политическим группам заявлять свои права на власть», — считает Суконкин.

Эксперт напомнил об оценке, которую дал прошедшему голосованию посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко. Российский дипломат назвал выборы состоявшимися и отметил высокую явку, продемонстрированную гражданами ЦАР. По мнению Суконкина, за этим стоит реальная работа России по оказанию помощи Центральноафриканской Республике в установлении стабильной власти власти.

Центральноафриканцы видят позитивное влияние дружбы с Россией на их родину. Поэтому, как считает Суконкин, вне зависимости от личности нового главы государства, Республика в дальнейшем сохранит курс на сближение с Россией и на углубление экономического и культурного сотрудничества.

В выборах президента ЦАР приняли участие 17 кандидатов, допущенных Конституционным судом Республики. Одним из них стал действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера, который выдвинул свою кандидатуру на второй срок.

Избирательный процесс проходил при участии наблюдателей международных и региональных организаций, а также отдельных стран, в том числе и России. Безопасность голосования обеспечивали подготовленные российскими инструкторами солдаты национальной армии и миротворцы ООН.

Предварительные результаты голосования станут известны в течение недели после дня выборов, не позднее 4 января будущего года. После этого у Конституционного суда будет еще две недели, чтобы вынести окончательное решение о том, кто станет следующим президентом ЦАР.