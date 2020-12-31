Психолог рассказала, как правильно вести себя с детской верой в Деда Мороза

Новый год неразрывно связан с волшебством, сказкой и, конечно, верой в Деда Мороза. Детский психолог Наталья Наумова рассказала ФАН, когда стоит знакомить ребенка с главным зимним волшебником и что делать, если ребенок вот-вот перестанет в него верить.

Нужна ли ребенку вера в Деда Мороза?

Вера в новогоднее волшебство, Деда Мороза со Снегурочкой и другие чудеса этого праздника — традиции, которые нам прививают с детства. Поэтому, как отметила психолог Наумова, большое значение в этом вопросе имеет семья и окружение малыша. Нужно понимать, в рамках каких традиций воспитывается ребенок.

«Если в детском саду и школе принято встречать новый год в классическом, общепринятом стиле, то и ребенка следует готовить к такому сценарию, иначе он почувствует себя не в своей тарелке. Иными словами, если вокруг все верят, дайте и своему ребенку поверить в это чудо», — объясняет эксперт.

По большому счету ребенку полезно верить в Деда Мороза. Ведь, как известно, зимний волшебник дарит подарки только послушным деткам. Благодаря этому, ребенок ставит перед собой маленькую детскую цель — вести себя хорошо и хорошо учиться. Кроме того, в его душе просыпается ответственность перед посторонним человеком.

Также Дед Мороз может быть и неким спасением для малыша, если в семье выдались сложные отношения. Вера в сказку и надежду делает малыша сильнее.

«Если без Деда Мороза ребенок что-то не смог бы сделать, то вместе с ним он может чувствовать, что ему все по плечу. Это то волшебство, которое позволит ребенку почувствовать себя более уверенным и справиться с большими задачами», — говорит психолог.

Какой возраст лучше всего подходит для знакомства с Дедом Морозом?

Эксперт по детской психологии полагает, что знакомить детей с костюмированными героями, в том числе и Дедом Морозом следует не раньше четырехлетнего возраста. В три года ребенок только-только начинает воспринимать окружающих, начинает играть с другими детьми, поэтому неожиданная встреча с бородатым волшебником может сильно напугать малыша.

«Обычно дети начинают затевать игры друг с другом в возрасте от трех лет и старше. Ближе к четырем годам можно пробовать знакомить ребенка с Дедом Морозом. Но прежде, чем устроить встречу, стоит подготовиться», — говорит психолог Наумова.

Готовиться к новым знакомствам лучше в игровой форме. Можно сделать вместе с ребенком игрушку в виде Мороза и представить, как герой приходит в гости, как разговаривает с ребенком. Малышу следует объяснить, для чего пришел к нему этот гость, зачем нужно для этой встречи разучивать стих и так далее.

«Когда ребенок знает, что будет происходить, испуга и страха не последует. Не стоит делать из такого события сюрприз», — советует специалист.

Что делать, если ребенок вот-вот потеряет веру в Деда Мороза?

Как полагает Наталья Наумова, часто для ребенка осознание того, что Деда Мороза не существует, происходит безболезненно. Если в семье теплые, доверительные отношения, ребенок может задать интересующие вопросы родителям, то особых внутренних проблем не возникает.

«Родители всегда могут обыграть, обсудить ситуацию, выяснить, почему ребенок перестал верить в Деда Мороза. Взрослые должны направить мысли и отношение ребенка к определенной ситуации в правильное русло», — объясняет Наумова.

Этот маленький невинный обман можно объяснить тем, что родителям и самим нравилось создавать эту сказку вокруг ребенка. Ведь так гораздо интереснее. Не нужно настаивать на том, чтобы ребенок продолжал верить в эту сказку, так как у него может появится ощущение того, что его обманывают, не воспринимают всерьез. Нельзя допускать грубых форм речи, лучше говорить мягко.

«Важно чувствовать, какому ребенку и какая информация сейчас необходима. А для этого нужно выстроить диалог», — объясняет психолог.

Обычно прощание с чудом происходит в возрасте 9-10 лет. Дети сами приходят к осознанию, что Деда Мороза не существует.

«А вообще, сложные люди — это родители, а не дети. Если родители воспринимают ситуацию, как трагедию, то это и станет трагедией для ребенка. Взрослые любят все усложнять. Для ребенка это все намного проще. Но сохраните это чудо как можно дольше», — подытожила детский психолог Наталья Наумова.

А чтобы подарок не навредил ребенку, а принес только радость, специалисты рассказали ФАН, каким он должен быть.