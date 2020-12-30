«Бьют по Югу России»: Малькевич рассказал об интернет-цензуре со стороны Instagram

Складывается ощущение, что с каждым днем идет планомерная охота на аккаунты российских региональных телекомпаний. Об этом в своем Telegram-аккаунте заявил глава рабочей группы органа по противодействию распространения недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич.

По его словам, 11 ноября Instagram заблокировал аккаунт ГТРК «Ставрополье» без объяснения реальных причин. Также «снесли» и страницу «Вести. Астраханская область», принадлежащий ГТРК «Лотос». После этого, заявил Малькевич, Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc. с требованием в кратчайшие сроки возобновить доступ к Instagram-аккаунты российских СМИ.

«Складывается ощущение, что с каждым днем идет планомерная охота на аккаунты российских региональных телекомпаний. И бьют по Югу России», — рассказал Малькевич об интернет-цензуре со стороны Instagram.

Также в своем Telegram-аккаунте Малькевич разметил сообщение о том, что с такой же проблемой столкнулось и интернет-издание «Анапа Регион», которое входит в структуру МУП «Медиа-группа «Анапа». Журналисты сообщают, что их страница в Instagram была заблокирована 14 декабря, несмотря на то, что с момента создания аккаунта они с особым вниманием относились к соблюдению всех правил и условий использования социальной сети и законодательства Российской Федерации.

«Из-за блокировки нашего аккаунта в Instagram мы не смогли выполнить свои обязательства перед контрагентами. Рекламный бюджет компании недополучил за это время в среднем по году около 40% поступлений. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра стремится к 70%. Считаем эту ситуацию недопустимой с точки зрения свободы слова и информации. Подобные примеры ставят под угрозу годы работы подобных нам предприятий и создают крайне нестабильную ситуацию в информационной среде. Все это делает работу СМИ на таких площадках лишенной всяческих гарантий», — сказано в сообщении.

Малькевич напомнил, что сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ. По его словам, теперь Роскомнадзор может адекватно отреагировать на историю с блокировкой аккаунтов российский медиа в иностранных социальных сетях.

Кроме того, как заявил глава рабочей группы органа по противодействию распространения недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет, сотрудники «ВКонтакте» заблокировали страницы британских политиков и общественных деятелей Пола Голдинга и Томми Робинсона.

«Важная (и неприятная новость): в нашей социальной сети «ВКонтакте» заблокировали Пола Голдинга и Томми Робинсона – британских политиков и общественных деятелей. С последним я лично встречался в феврале этого года в Москве. В общем, если пытаться «в сарказм», то получается что-то вроде «Новостей геополитических побед»: российская соцсеть заблокировала страницы британских сторонников дружбы с Россией», — заявил он.

Специалист выразил уверенность, что администрация сайта «ВКонтакте» разберется в ситуации и разблокирует страницы британских политиков.

«Поговорим еще о «мягкой силе»? Почему так произошло? Коллеги-эксперты говорят, что последнее время по разным «левым» (в смысле, левацким) англоязычным пабликам ходили призывы заблокировать «правых» на тех платформах, где они еще живы. Сказано – сделано. И делается это, увы, легко: генерируется полуавтоматический поток жалоб – алгоритмы соцсети реагируют. Надеюсь, живые люди в «ВКонтакте» смогут разобраться и все «починить». Или для этого нужно «политическое решение»?» — резюмировал Малькевич.

Ранее Александр Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, что YouTube стал инструментом войны западных спецслужб и бизнеса против российской вакцины от коронавируса. По его словам, Соединенные Штаты могут зайти еще дальше.