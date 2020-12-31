Итоги года: падение США, Карабах под защитой РФ, несостоявшийся «майдан» в Белоруссии



Уходящий год был полон «сюрпризов»: пандемия, военный конфликт в Нагорном Карабахе, очередная революция в Киргизии, проигрыш Трампа на президентских выборах, несостоявшийся «майдан» в Белоруссии. Какие политические события стали наиболее значимыми в 2020-м? В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, политологи подвели итоги года. Экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военно-политический эксперт Яков Кедми выделил три наиболее значимых политических события уходящего года: нагорнокарабахский конфликт, протесты в Белоруссии и президентские выборы в США.

Война в Нагорном Карабахе

Одним из главных событий уходящего года по мнению политолога, эксперта Валдайского клуба Фархада Мамедова стало урегулирование нагорнокарабахского конфликта.

«Установлена территориальная целостность Азербайджана, закончена война. Несмотря на все невзгоды, население страны с уверенностью смотрит в будущее. <…> У нас были проведены парламентские выборы, это создает условие для политической стабильности и дает возможность строить планы. В следующем году статья расходов на оборону Азербайджана выросла примерно на 15%. Президент объяснил это тем, что во время вооруженного конфликта было использовано много оружия и надо просто пополнять запасы. Думаю, интерес Азербайджана будет прикован к новинкам – оружию четвертого поколения, которое обычно страны продают либо союзникам, либо стратегическим партнерам. Мы заинтересованы в высокоточном вооружении потому, что находимся в таком непростом регионе. Однако Баку наладил сотрудничество со всеми своими соседями», — рассказал политолог.

Мамедов отметил, что вопрос отношений с Арменией и армянами, проживающими на территории Нагорного Карабаха, необходимо разграничивать. Баку готов к продуктивному сотрудничеству с Ереваном. И в налаживании добрососедских отношений между двумя странами России отведена ключевая роль, считает политолог. Поскольку сейчас гарантию безопасности транспортных коридоров обеспечивают российские миротворцы. Он также рассказал, что в ближайшее время Азербайджан представит механизм интеграции армян Нагорного Карабаха. Политолог также опроверг слухи о том, что Баку может изменить свое решение относительно сроков присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«В американской прессе могут писать, что угодно. Президент Азербайджана заслужил доверие своих партнеров. И если он что-то подписывает, то выполняет это. Если есть документ о пребывании миротворцев РФ сроком на пять лет, то это будет реализовано в полном объеме, никаких сокращений. Что предпримут американцы в нашем регионе мы узнаем в лишь через полгода. Но важно отметить, что военный конфликт был разрешен без участия США и Великобритании. Поэтому договоренности с Россией пересматривать не будем», — заявил Мамедов.

Яков Кедми признал, что, хотя боевые действия в Закавказье, которые были спровоцированы извне, удалось остановить, политический конфликт будет идти еще очень долго. По словам эксперта, война в Нагорном Карабахе была еще и попыткой ослабить влияние России в регионе, которая с треском провалилась.

Протесты в Белоруссии

Еще одним центром притяжения внимания в этом году стали протесты после президентских выборов в Белоруссии. Белорусский общественно-политической деятель, глава Рады Международного консорциума «ЕвроБеларусь» Владимир Мацкевич считает, что в стране произошла делигитимизация режима Лукашенко.

«Политическом итогом можно считать полную дискредитацию действующего режима. Это результат многолетней деятельности оппозиции и взрывной обстановки в обществе. Ситуацию усугубила пандемия и откровенное мошенничество на президентских выборах. Оно стало очевидным на фоне появления новых привлекательных политических фигур. Эти фигуры сумели активизировать деполитизированную часть общества. Вдруг на «арену» вышли люди, которые раньше не интересовались политикой. Лукашенко сам привел ситуацию к тому, что народ голосует против него. <…> Nexta и другие интернет-ресурсы — это всего лишь регулировщики, они не могут создать такое внутреннее давление в обществе», — рассказал спикер.

Он уверен, что Александр Лукашенко знал о высоком общественном напряжении, которое может выплеснуться, поэтому власти готовились к «майдану». И если бы белорусское сопротивление пошло по украинскому сценарию, то оно было бы в корне задушено. Однако протестующие выбрали другой путь – «у нас свой стиль», пояснил Мацкевич. Он также добавил, что протест до сих пор не затих, он просто принял другие формы. В итоге вся эта ситуация приведет к переформатированию государства, считает он.

По мнению Якова Кедми, попытка сделать белорусский «майдан» стала фарсом.

«Это не удалось сделать благодаря позиции России и принятию позиции России со стороны Лукашенко. Он, кстати, является основной причиной того, что там произошло и происходит. Его политика была одним из решающих факторов, который привел Белоруссию к протестам. Причем его внешняя политика, а не внутренняя», — уверенно заявил военно-политический эксперт.

Выборы в США

Еще одним ярким политическим событием в 2020 году стали президентские выборы в США. Они выявили внутреннее напряжение американского общества. По словам Якова Кедми в Америке произошло небывалое ослабление центральной власти.

«США на грани гражданской войны. Две равные стороны населения объявили друг друга врагами, и вооружаются — одна против другой. Президент фактически не управляет тем, что происходит в стране. США вернулись к тому состоянию, в котором они были изначально. Каждый штат решает все, что происходит на его территории, город сам решает, как ему жить. Сейчас суд подтвердил, что штат может избирательные законы менять как угодно, независимо от федеральных. Основа основ — единое избирательное право, теперь не существует. Возникает вопрос, что объединяет демократов в штате Юта и республиканцев в штате Техас. У них нет общих внутригосударственных интересов, общий интерес только во внешней политике. Но она не интересует самих американцев. Внешняя политика в отрыве от общества», — объяснил военно-политический эксперт.

Спикер убежден, что от Байдена ничего кроме «говорения» ожидать не стоит. Америка теряет статус самого сильного и влиятельного государства в мире, и новый президент не может это остановить. Это пытался безнадежно остановить Трамп, не справится с этой проблемой и Байден. Он не может решить экономические проблемы США, не может остановить Россию в ее развитии и не может наладить реально продуктивные отношения с Европой. По заявлению эксперта, в этом году еще и окончательно закрепилось стратегическое военное превосходство России над США. И это лишило их возможности каких бы то ни было провокаций к открытому конфликту. Хоть политическая агрессия и усилилась, но мир стал спокойнее. Кедми отметил, что на фоне ослабления Штатов, которые не прошли проверку ни коронавирусом, ни выборами, особенно выделяется Китай.

«Этот год проверил на прочность все государства. И эта проверка показала, что назло врагам самое устойчивое и эффективное государство – это Китай. Он вырвался на первое место и обошел США. Это единственная страна, у которой сохранился рост экономики на уровне 3–4%. И никаких проблем у них не было: ни финансовых, ни политических потрясений. Экономический спад произошел во всем мире, но не в Китае», — поделился эксперт.

В заключение спикер добавил, что в этом году Россия в свою очередь показала способность решать конфликты на своей территории или возле своей территории. Но историческим решением, по его словам, стала смена национального приоритета в международной и внутренней политике. Если раньше Россия всегда пыталась сначала договориться с США и Европой, то теперь курс взят на страны постсоветского пространства. Кедми убежден, что это стратегически верное решение, которое давно надо было принять потому, что это окажет большое влияние на дальнейшее развитие страны.