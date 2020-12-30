Политолог Мамедов объяснил отказ Азербайджана пересматривать соглашение по Карабаху

Азербайджанский политолог, эксперт Валдайского клуба Фархад Мамедов заявил в эфире Медиагруппы «Патриот», что руководство Азербайджана не будет слушать советы американских политологов сократить срок пребывания российских миротворцев в зоне армяно-азербайджанского конфликта и подключить к решению конфликта миротворцев НАТО.

«Американская пресса может писать все, что они думают. Президент Азербайджана заслужил доверие своих партнеров тем, что, если он подписывается под чем-то, он это реализует. Поэтому, если есть заявление о пятилетнем пребывании российских миротворцев, оно будет реализовано в полном объеме», — заявил Фархад Мамедов в эфире на тему «Россия, США, Белоруссия, Украина, Армения, Азербайджан и другие — политические итоги года».

Эксперт оказался удивлен тем, что в США вдруг заинтересовались Азербайджаном.

«Американские аналитики сами признаются, что президентство Трампа и его мания изоляционизма привели к тому, что в некоторых регионах мира отсутствовала американская политика. То есть мы не чувствовали не только стратегию, но даже тактических шагов не было предпринято каких-либо. За время президентства Трампа не было оформлено ни одного приглашения на имя президента Азербайджана совершить официальный визит в США», — пояснил Фархад Мамедов.

Политолог считает, что вектор внешней политики США в отношении Закавказья при новой американской администрации может измениться. Он таже выразил уверенность, что, какие бы планы США не строили, они не повлияют на достигнутые договоренности по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

«Какая будет политика у Байдена, мы уже начинаем понимать. Там будет и определенный идеологический оттенок внешней политики Обамы, и некоторые прагматические шаги. Но она будет проактивной. Что предпримут американцы в нашем регионе, мы узнаем в ближайшие полгода. Но важно отметить, что вопрос окончания войны в Нагорном Карабахе решился без США и Франции. И пересматривать договоренности Азербайджан не заинтересован. А участвовать в переговорном процессе, предлагать какие-то свои возможности они могут», — отметил политолог.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Более месяца в зоне конфликта велись ожесточенные бои. Президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали документ о прекращении боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 10 ноября. Армения вывела войска из Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов и отдала их под контроль Азербайджана. Также на территорию Карабаха были введены миротворцы из России.