Решительные действия главы Севастополя сдвинули с мертвой точки «подвисшие» проекты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 30 декабря отмечает день рождения, ему исполняется 40 лет. Редакция ФАН вместе с писателем и политологом Сергеем Юхиным подвела итоги работы главы города-героя, а также узнала, как жители Севастополя оценивают работу губернатора.

Развожаев Михаил Владимирович 11 июля 2019 года указом президента России Владимира Путина был назначен врио губернатора Севастополя, сменив на этом посту Дмитрия Овсянникова. 13 сентября 2020 года Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя, набрав 85,72% голосов избирателей.

Сдерживание пандемии и поддержание экономики

По словам Сергея Юхина, этот год был тяжелым испытанием не только для Севастополя, но и для страны, и для всего мира в целом, потому что пандемия подкосила экономику, ввела новые санитарные нормы и так далее. В связи с этим на руководство города-героя легла большая ответственность. Во-первых, нужно было вводить разумные и достаточные меры для сдерживания пандемии, во-вторых, поддерживать население и экономику города, что и было сделано.

«Михаил Развожаев вместе с правительством разработал ряд поддерживающих пакетов для населения и предпринимателей. Такая мера, которую ввел губернатор, — это единоразовая выплата 3 тысяч рублей всем детям до 18 лет независимо от места прописки. Эта инициатива была признана очень успешной на федеральном уровне, такую практику, насколько я знаю, даже пытались вводить в других регионах», — указал Юхин.

Кроме того, продолжил эксперт, Михаилу Развожаеву удалось сдвинуть с мертвой точки множество проектов, которые при прежних губернаторах находились в замороженном либо подвешенном состоянии. Речь идет об объекте ФЦП КОС «Южный», наконец-то запустили движение на Камышовом шоссе ― там осталось положить финишный слой асфальта (сейчас этого не рекомендуется делать из-за погодных условий). До этого, пока не приехал Развожаев, на этом шоссе год ничего не происходило.

«Также за счет того, что Михаил Развожаев установил так называемый межэлитный мир, прекратились всякие дрязги между группами влияния в городе. Благодаря этому была закончена реконструкция Матросского бульвара, который при прошлом губернаторе Овсянникове прославился только скандалами. Сейчас это прекрасное место притяжения для севастопольцев и гостей города. Вместе с тем была завершена реконструкция Большой Морской улицы. Сейчас ее называют одной из красивейших улиц России».

Решение вопроса с водообеспечением

Вместе с тем Сергей Юхин отметил, что уходящий год был еще и засушливым для Крыма, из-за чего на полуострове обострилась ситуация с водообеспечением, были введены графики подачи воды. При этом в Севастополе Развожаев разработал комплексный план по выходу из водного кризиса и водообеспечению города и предложил его Владимиру Путину, после чего президент поддержал эти меры.

«Сейчас уже ряд объектов досрочно завершены, например строительство водозабора на Кадыковском карьере ― оттуда уже качают воду, проведены временные водоводы из озера у горы Гасфорта и из карьера в Инкермане. Тем самым идет экономия воды Чернореченского водохранилища. И новый этап, который приведет практически к полному водообеспечению Севастополя, ― это водозабор у реки Бельбек. Он будет досрочно достроен к марту, после чего начнется забор паводковых вод. Также не стоит забывать, что идут разработка и изучение подземных источников ― по этому вопросу очень хорошие прогнозы», ― заявил политолог.

Он добавил, что благодаря лоббированию интересов города Михаилом Развожаевым были выделены деньги на реконструкцию водопроводных сетей, поскольку шла большая водопотеря ― около 40%. Сейчас идет их масштабная реконструкция, поэтому водопотери скоро значительно снизятся ― это очень важный момент для водообеспечения Севастополя и вообще для развития города, констатировал Юхин.

Горожане довольны работой Развожаева

Собеседник ФАН напомнил, что в сентябре Михаил Развожаев был избран губернатором Севастополя с рекордным по стране процентом поддержки севастопольцев ― 85,72%. Это говорит о том, что горожане доверяют Развожаеву, тем более он постоянно их информирует об изменениях в Севастополе.

«Дело в том, что у него налажен прямой контакт с людьми через свои соцсети, а также через регулярные прямые эфиры, где он отвечает на вопросы севастопольцев. Эта его политика открытости приводит к тому, что горожане знают о его работе, о его достижениях на посту губернатора, поскольку Развожаев умеет быстро решать вопросы, которые ему приходят по таким прямым каналам связи. В этом вопросе он действительно очень успешен», ― подчеркнул политолог.

Сергей Юхин пожелал Михаилу Развожаеву в день его рождения идти тем же путем, потому что он выбрал правильный путь и как политик, и как руководитель города.

«Мы это все видим. Я, как житель Севастополя, говорю, что наш город преображается и становится более современным. Надеюсь, что благодаря Михаилу Владимировичу все это произойдет, успехов ему на этом поприще. Также хочу пожелать севастопольцам в канун Нового года всем объединиться, чтобы сделать свой город современным и комфортным. И забыть все распри, которые были до прихода Развожаева, и никогда к ним больше не возвращаться, поскольку это мешает Севастополю развиваться», ― подытожил писатель и политолог Сергей Юхин в разговоре с ФАН.

Также отметим, что за 2020 год при Михаиле Развожаеве в Севастополе был построен новый корпус инфекционной больницы, на 100% были выполнены ремонты дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», был введен в эксплуатацию седьмой участок трассы «Таврида», отремонтировали 28 дорог к школам и так далее.

Самое главное: под управлением Развожаева Севастополь добился в этом году рекордного показателя выполнения федеральных целевых программ — 95%. Город стал рекордсменом по жилищному строительству — в 2020 году введено 574 тысячи кв. м жилья.

Настоящий русский мужик

На самом деле при Развожаеве действительно многое было сделано в Севастополе, всего и не перечислишь. Поэтому, видимо, жители города-героя так лестно о нем отзываются.

«Развожаев — настоящий русский мужик, который держит слово. При нем город начал меняться, причем только в лучшую сторону. Если есть какая-то проблема, то всегда можно обратиться к нему, например написать в соцсети либо позвонить во время его еженедельного телеэфира на нашем местном канале. Хороший управленец, жалко, что таких сегодня мало. Поздравляю его с днем рождения, желаю ему здоровья и сил, а со всем остальным уж как-нибудь разберемся», — говорит Роман Анисимов, житель Севастополя.

Другие горожане тоже очень рады, что в Севастополе наконец-то появился хороший управленец, особенно старшее поколение, которое повидало на своем веку многих руководителей, причем как украинских, так и русских.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, на что Севастополь потратит большую часть бюджета на 2021 год.