Психолог назвал способ не допустить профессионального выгорания на работе

Даже любимая работа может рано или поздно начать приносить раздражение, а рабочие дни — восприниматься как мука. Если сотрудник живет от отпуска до отпуска, а отдых не добавляет сил и энтузиазма на рабочем месте, то это может быть признаками профессионального выгорания. Психолог Алексей Рощин рассказал ФАН, как не допускать выгорания на работе, и можно ли вернуть прежнюю страсть к профессии.

Как предотвратить профессиональное выгорание

По словам Рощина, выгорание на работе — очень тяжелое явление. Поэтому лучше не доводить состояние сотрудника до выгорания, а предупреждать его появление. Психолог отметил, что выгоранию подвержены очень ответственные люди, которые отдают всю свою жизнь работе. Некоторые работники пытаются решить все проблемы одним махом или выполнять обязанности за всех. В итоге, человек взваливает на себя такой груз ответственности, который не в силах выдержать.

Кроме того, некоторые люди отказываются от своих хобби, сужают круг общения или вовсе перестают контактировать с людьми. Но эмоциональная усталость накапливается, и через некоторое время человек перестает понимать, зачем он отдает столько сил работе, и впадает в депрессию. Тогда каждый выход на работу сопровождается все большим отвращением, но при этом существует и страх, что ничего другого человек не умеет.

«Некоторые корпорации поощряют, если человек отказывается от отпуска, берет на себя сверхурочные, работает без выходных. Многие люди на это идут, но из-за этого происходит ускоренный износ. Работники понимают, что им это все надоело, но ничего другого они делать не умеют», — отметил психолог.

Специалист рекомендовал не отказываться от других интересов, помимо работы, не бросать хобби и стараться расширить, а не сузить круг общения. Также важно стараться осваивать параллельные сферы и не замыкаться в рутине. Расширение компетенций может спасти от выгорания, а в крайнем случае можно будет переключиться на параллельную сферу, спасти энтузиазм и интерес.

Как лечить выгорание

Рощин объяснил, что точного рецепта, как лечить выгорание, нет. Некоторые психологи даже склонны считать, что это явление не лечится, человеку остается только сменить сферу деятельности.

«Есть пессимистичная теория, что выгорание не лечится. Если человек дошел до такой стадии на своей работе, то любые стимулирования, психотерапия, уговоры не помогут. Отвращение будет только усиливаться. В таком случае единственный решающий вариант – это смена деятельности, даже на совершенно другую сферу. Выгорание говорит о том, что эмоциональные ресурсы на данном направлении подошли к концу», — рассказал специалист.

Однако есть и более оптимистичная теория. Психологи не исключают, что вылечить выгорание позволит длительный отдых.

«Есть и более оптимистичные теории, которые говорят, что в таких случаях необходим длительный отдых до полугода. Нужно отвлечься, пожить на природе, тогда интерес вернется. Еще один вариант – это изменение жизненных обстоятельств. Если в жизни человека появляются новые стимулы, это может оживить интерес», — добавил эксперт.

Ранее психолог, коуч Николай Трушель назвал в комментарии ФАН 14 признаков эмоционального выгорания.