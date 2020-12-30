Вице-премьер ПНС Майтыг надеется на возобновление экономических соглашений РФ и Ливии

Триполи, 30 декабря. Вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтыг выразил надежду на подписание нового экономического соглашения с Россией, сообщает РИА Новости.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня, 30 декабря 2020 года, встретился с главой МИД ПНС Мухаммедом Тахер Сиялой в Москве. Дипломаты обсудили предпринимаемые международным сообществом усилия, направленные на стабилизацию обстановки в североафриканском государстве.

Майтыг напомнил, что в прошлом у России были экономические проекты в Ливии и подчеркнул важность возобновления дальнейшего сотрудничества между двумя странами. Политик также отметил, что прежние соглашения необходимо обновить.

Помимо прочего, он заявил, что поездка Сиялы станет первым шагом на этом пути. В заключение беседы с журналистами вице-премьер рассказал о проведении подготовки к предстоящим визитам в РФ целого ряда высокопоставленных лиц из североафриканского государства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Сергей Лавров совместно со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым приняли в Москве ливийскую делегацию, которую возглавил глава МИД ПНС.