Вице-премьер ПНС Ливии оценил вклад РФ в достижение соглашения о добыче нефти

Триполи, 30 декабря. Вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтыг отметил роль России в заключении соглашения о возобновлении добычи и экспорта нефти в североафриканском государстве, сообщает РИА Новости.

По его словам, поддержка Москвы в достижении соответствующих договоренностей дали надежду на восстановление и развитие экономики.

«Сегодня мы добываем свыше 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки. <…> Любые денежные поступления для нас очень важны», — объяснил вице-премьер.

Также представитель ПНС подчеркнул важность сохранения условий соглашения в качестве основы для последующих политических процессов.

Напомним, 18 сентября командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и Ахмед Майтыг подписали документ о возобновлении нефтедобычи и экспортных поставок. Кроме того, они договорились о создании комиссии для осуществления контроля над справедливым распределением доходов от продажи ресурса.

Ранее, в феврале 2020 года, по решению шейхов и старейшин племен был введен режим форс-мажора. Таким образом ливийцы попытались заблокировать финансирование террористических группировок, захвативших контроль над месторождениями. Соглашение позволило отменить ограничения и обеспечить полноценную работу отрасли.