Политолог призвал судить Горбачева как главного иноагента России

Санкт-Петербург, 30 декабря. Политолог Марат Гогуадзе назвал главных иноагентов с российским гражданством в эфире Медиагруппы «Патриот».

Напомним, 23 декабря Госдума приняла законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов, разработанный комиссиями Совета Федерации и Думы по недопущению иностранного вмешательства в дела Российской Федерации.

«Наконец-то закон был принят. Это яркое политическое событие, которое убережет Россию от того, что происходило в Белоруссии, когда иностранные агенты заполонили нашу братскую республику и пытались сделать там цветную революцию, провести госпереворот. Ни одного патриота в коалиции оппозиции не было, были только иноагенты», — отметил эксперт.

В связи с этим политолог назвал имена главных иноагентов с российским гражданством. Особенно жестко специалист высказался насчет Михаила Горбачева.

«Пока Горбачев жив, я призываю впечатать в него клеймом звание самого главного иноагента нашей родины. Это предатель и сторонник западных ценностей. Он лизоблюд всего Запада. Это главный иностранный агент с российским гражданством», — высказался Гогуадзе.

По его мнению, Юрий Дудь также является иностранным агентом.

«Более продажного и лицемерного блогера надо поискать. Ради своих корыстных целей и угоды Западу он готов поливать Россию грязью и пиарить абсолютно любого. Например, Ходорковского, который обворовал нашу страну. Но сегодня он поддерживает тех, кто обокрал РФ. Завтра он будет призывать всех становиться гомосексуалистами и брать геев на передержку. Послезавтра он призовет нас вступить в США. Дудь, несомненно, является иноагентом», — заявил политолог.

Отметим, к иноагентам будут отнесены незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Кроме того, к ним будут причислены физические лица, которые за счет зарубежных средств занимаются политической деятельностью в интересах иностранных источников либо ведут целенаправленный сбор сведений о военной или военно-технической деятельности Российской Федерации. Перечень иноагентов будет размещаться в открытом доступе в Интернете.