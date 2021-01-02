Россияне теряют здоровье из-за бесконтрольной продажи БАДов

Ажиотаж на рынке биологически активных добавок достиг апогея. Как посчитали аналитики AlphaRM, за три квартала 2020 года рынок вырос на 18%, объем продаж составил 56 млрд рублей. Доверчивые россияне продолжают становиться жертвами недобросовестной рекламы, а затем назойливых дельцов. Наибольший куш мошенники срывают на пенсионерах. Почему к концу 2020 года власти не приняли обещанный законопроект о маркировке БАДов и каких действий от Минпромторга ждут в Госдуме? Ответы на эти и другие злободневные вопросы — в видеорепортаже ФАН.

«Отдала по 20, 30, 40 тысяч. В общем, на 120 тысяч рублей я клюнулась!» — рассказывает корреспонденту ФАН москвичка Евгения Зуева.

«Витамины для глаз вылечат катаракту без операции» — примерно такую формулировку 86-летняя пенсионерка услышала по телевизору и, не задумываясь, заняла деньги у знакомых. Полгода самолечения вместо назначенного врачом хирургического вмешательства сделали один глаз неоперабельным. Второй — чудом удалось спасти.

«Упустила время, потратив деньги на какие-то таблетки, — сокрушается она. — У меня не улучшение, а только ухудшение стало. Срочно надо делать операцию, а то совсем ослепну!»

Расхваленный менеджером «Вистанол» компании «Биомедика», как и четыре купленные у дельцов «лекарства» с другими названиями, не только не помог, но и подорвал здоровье, говорит пожилая женщина. В упаковках таблеток оказался сахар, но больная диабетом об этом не знала.

«До сих пор у меня вся кожа чешется», — сказала она.

Выждав время, продавцы решили снова взять бабушку на крючок. По телефону некто, представившись Алексеем Молотовым от доктора Хорошева, навязывал клиентке новые лекарства для восстановления зрения. Евгения Зуева ответила, что у нее больше нет денег, и собеседники принялись вымогать их угрозами.

«Вы что, меня разыгрываете? Да я на все в суд подам!» — Слушайте, я до сих пор нахожусь в таком стрессе, и не знаю, как привести себя в порядок. Почему в какой-то суд он подаст на меня? Я же отказалась, что нет у меня средств оплачивать», — недоумевает обманутая пенсионерка.

Другие жертвы недобросовестной рекламы таблетированных конфет от «Биомедики», то есть обыкновенных пищевых добавок, наперебой жалуются в Сети.

«Люди рекомендуют препараты без медицинского образования и изучения анализов и истории болезни. Данный препарат нигде не зарегистрирован, знакомая пила — толку никакого, но за курс взяли 230 000 рублей, в реальности одна упаковка стоит 730… Потом еще звонят и шантажируют», — пишет МарияИвановнаИв из Ульяновска. «Моя свекровь купила витамины для глаз Вистанол, которые очень хорошо рекламируются по радио… Эффект оказался совсем не тот. У нее началось от них расстройство желудка, и она прекратила их пить», — пишет Ann1229 из Орехово-Зуева.

Рядом, с разницей в две недели, опубликованы комментарии «из Новосибирска». Выводы об их происхождении напрашиваются сами собой.

«У моей мамы была катаракта, после замены хрусталика через четыре года появилась вторичная… На первой неделе результатов не было, уже хотелось опускать руки, но уже к середине второй недели я не узнавала маму. Она сидела и читала книги очень долгое время без очков. Спасибо большое центру! Я нисколько не жалею, что обратилась туда! Если это читают чьи-то дети, заботьтесь, пожалуйста, о своих стариках, обеспечьте им достойную старость», — пишет AlevtinaF1962. «Родители услышали по радио, попросили заказать. Позвонил. Получил консультацию, порекомендовали семейный курс, обошелся в 75 тысяч. Оперативно доставили. Начали прием. Они очень довольны. Зрение стало гораздо лучше», — пишет airmc.

Депутат Госдумы РФ Александр Петров бьется над ужесточением системы продажи БАДов несколько нет. Член комитета по охране здоровья посоветовал пенсионерке написать заявление в полицию.

«Полиция должна возбудить уголовное дело. Первый аспект: ее убедили, что пустышка вылечит. Это создало реальную угрозу ее жизни и осложнило состояние здоровья. Теперь государство должно вкладывать еще больше денег, чтобы поддерживать ее качество жизни. Второй аспект: они установили мошенническую цену за пустышку, — заявил он в интервью корреспонденту ФАН. — Это недостоверная реклама в СМИ, и сегодня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделяет ей недостаточно внимания. Это убеждение депутатского корпуса. Роспотребнадзор, они со мной не согласны, но я уверяю, слишком легко выдает сертификаты и не осуществляет надлежащий надзор за оборотом БАДов. Даже тех, которые зарегистрированы».

За три квартала 2020 года рынок БАД вырос на 18% по сравнению с данными 2019 года, объем продаж превысил 56 млрд рублей, сообщают в компании AlphaRM. Мошенники пользуются ажиотажем, наживаясь на доверчивых россиянах, и периодически попадают в поле зрения правоохранителей. Так, недавно ФАС России оштрафовала «Яндекс» и Google на 100 тыс. рублей за рекламу БАДа с запрещенным в России перцем Kava, который числится в списке сильнодействующих веществ. Компания iHerb оспаривает решение российского суда о блокировке приложения за продажу запрещенных растений.

«Сколько раз мы обращались к сайту iHerb из-за недопустимых БАДов! Они содержат химические вещества, запрещенные в России, которые вызывают серьезные осложнения у людей с хроническими заболеваниями. Это доставляется дистанционно. Мы хотим запретить это, потому что массовый поток контрафакта и фальсификата не в аптеках, где БАДы соответствуют сертификатам Роспотребнадзора, а в Интернете», — заявил депутат.

В 2019 году Роспотребнадзор предложил Минпромторгу РФ включить БАДы в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, по примеру лекарств. Как сообщал ФАН Александр Петров в марте, такой законопроект смог бы смести с рынка недобросовестных поставщиков и производителей.

«Вы заходите на сайт «Честный знак» по лекарствам, и там написано: продавалась упаковка или еще в обороте, вышла из системы, то есть это контрафакт, или она есть в системе. Мы тут же пойдем к производителю и спросим, почему за 100 тысяч продано? Там же рекомендованная цена тоже есть», — пояснил он, как будет работать маркировка БАДов.

Многообещающий документ Госдума должна была принять до конца 2020 года, но коронавирус сорвал все планы, констатировал депутат.

«Мы вынуждены признать, что программное обеспечение у оператора не работает. Сбоев такое количество, что мы перевели маркировку лекарств в тестовый режим. Слишком большое количество лекарств было остановлено на складах и не поступало в аптеки. Мы не хотим, чтобы еще и БАДы дополнили эту кучу», — заявил политик.

По его словам, маркировка лекарств сегодня охватывает 10% российского рынка лекарственные препаратов. Чтобы «отдалить 14 млрд операций в год», что соответствует объему рынка БАДов, государству нужно больше технических мощностей.

«Нам нужно увеличить в 10, 20 раз объем производства некоторых видов лекарств. Рывком. Это задача неслабая, поверьте. Мы должны обеспечить население противовирусными, антибиотиками, витаминами. Вот задача государственного значения. Чтобы цены на продукты не росли, что сейчас случается. Мы на войне, мы несем серьезные потери. У нас десятки тысяч погибших. Мы стараемся изо всех сил», — сказал он.

В декабре 2020 года в Минпромторге пообещали запретить дистанционную продажу БАДов, включив соответствующий пункт в «Правила дистанционного способа продажи товаров», и направить документ в правительство. В Госдуме надеются, что такая мера станет временной заменой маркировки БАДов.

«Минпромторг должен подписать документ, потому что мы находимся в хаосе с интернет-торговлей БАДами и наносим существенный вред гражданам. Это поле больше всего криминализировано. На других рынках не наблюдается такого большого объема фальсификата и контрафакта. Запрет дистанционной торговли БАДами остановит поток фальши, которая идет с экранов телевизоров, в соцсетях, по радио», — уверен Александр Петров.

С 1 апреля 2020 года в России введена уголовная ответственность за продажу лекарственных средств, медицинских изделий и БАДов с использованием СМИ и Интернета. К 2024 году в стране должна заработать Единая национальная система маркировки и отслеживания товаров, созданная на основе технологий искусственного интеллекта. По мнению Правительства РФ, она позволит успешно бороться с некачественными и поддельными товарами.