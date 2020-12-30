Сорок лет спустя: создатели новой серии про Чебурашку рассказали, где ее посмотреть

Новая встреча маленьких зрителей с Чебурашкой и Крокодилом Геной состоится в последний день уходящего года. Где будет проходить премьерный показ, корреспонденту ФАН рассказали на киностудии «Союзмультфильм».

Первыми увидят новогодние приключения Чебурашки и Крокодила Гены юные зрители онлайн-кинотеатра «Start» утром 31 декабря. Затем в течение дня новый мультфильм будут транслировать на трех федеральных телеканалах — «Карусель», «Мультиландия» и «СТС-kids».

«Пока все готовятся к празднику, дети будут иметь возможность посмотреть новую серию, — рассказали в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм». — Она вызвала большой интерес, резонанс, потому что главными героями стали персонажи, которые стали культовыми не только для нашей мультипликации, но и культуры».

В последний раз мультфильмы про Чебурашку и Крокодила Гену вышли на экраны почти сорок лет назад. С тех пор Союзмультфильм не выпускал новых серий про этих сказочных героев. Исключением стала только короткометражка «Переезд», снятая год назад и посвященная переезду студии «Союзмультфильма» из старого здания у метро Менделеевская в новое здание на Академика Королева. Этот опыт оказался очень успешным — в 2020 короткометражный мультфильм «Переезд» завоевал премию «Тэфи.KIDS».

«Новых сюжетных серий не выпускалось с 1983 года, когда выходил мультфильм «Чебурашка идет в школу», — сообщили в «Союзмультфильме». — Теперь выходит новая, новогодняя серия, над которой мы долго работали, над качеством технического исполнения героев. Это 3D, однако очень детально проработанное, сделанное так, чтобы герои были похожи на кукол. Чебурашка точно смотрится как куколка, как в кукольном мультфильме».

Интерес к новым приключениям Чебурашки и премьере новогодней серии оказался очень высокий, рассказали в пресс-службе киностудии. Однако пока что у авторов мультфильма нет планов снять новый сериал про этих популярных персонажей.

«С нашей стороны это просто такой новогодний подарок, а не история, которая будет в дальнейшем развиваться в какой-то отдельный мультсериал, — пояснили в «Союзмультфильме» — В прошлом году мы так же выпускали новогоднюю серию «Умки» — «Умка на елке». А на этот раз еще одни легендарные герои возвращаются на Новый год в небольшом новогоднем сюжете».

Ранее ФАН писал, что над созданиями образов для новой серии про Чебурашку работали известные российские артисты — Анжелика Варум, Леонид Агутин и Леонид Ярмольник.