Перед Новым годом на улицах Симферополя появились торговцы опасными петардами

Симферополь, 30 декабря. В центре Симферополя ведется торговля пиротехническими средствами без каких-либо правоустанавливающих документов. Об этом сообщает побывавший на месте корреспондент ФАН.

Продажа осуществляется с необорудованных мобильных столиков, расположенных в местах массового скопления людей, например около центрального городского рынка и в районе площади Куйбышева.

Некоторым реализаторам на вид едва исполнилось 18 лет. На вопрос корреспондента о наличии каких-либо документов честно ответили: таковых на руках нет. Один из продавцов честно признался, что вышел подзаработать к праздникам и о законности своих действий даже не задумывался.

Другой вовсе заявил, что вышел сегодня подменить друга, а сам приехал из Феодосии. Но почему-то расположение всех точек продажи знал досконально.

ФАН обратился за разъяснениями в отдел защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Республике Крым. Там пояснили, что подобный стихийный вид торговли является нарушением КОАП и данный вопрос находится в ведении полиции, а также МЧС, потому что такие товары, как новогодние фейерверки и петарды, относятся к группе особо опасных товаров и контроль за ее реализацией осуществляется органами службы чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что зачастую товары на подобных точках бывают просроченными и довольно опасными, так как их проверкой и качеством никто не занимается. Такие пиротехнические средства могут нанести вред здоровью и испортить праздник.