Дагестан получит на развитие дорожной инфраструктуры более 2 млрд рублей

Махачкала, 30 декабря. В ближайшие три года Дагестан потратит более двух миллиардов рублей на ремонт и строительство автомобильных дорог, а также на внедрение интеллектуальных транспортных систем, сообщили ФАН в региональном Минтрансе. Именно столько получит республика из федерального бюджета, согласно распоряжению правительства.

Документ, устанавливающий правила распределения 172,3 миллиарда рублей по субъектам, подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин. На эти средства регионы должны реализовать мероприятия нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, внедрить интеллектуальные транспортные системы. Такие системы помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий», — отмечается в сообщении на сайте правительства.

В министерстве транспорта Дагестана ФАН подтвердили, что республика получит федеральное финансирование в размере более двух миллиардов рублей. Средства будут поступать из федерального центра в течение трех лет.

«Распоряжением правительства РФ предусмотрено финансирование в размере двух миллиардов 131,5 миллиона рублей», — уточнили в ведомстве.

На автоматизацию процессов управления дорожным движением в городах республики с населением свыше 300 тысяч человек в 2021-2023 годах планируется направить 360 миллионов рублей — по 120 миллионов ежегодно. Учитывая, что в Дагестане только Махачкала подпадает под требования, предъявляемые к численности населения для внедрения интеллектуальных транспортных систем, то все средства будут направлены для работ в столице республики. При этом в уходящем году проект по автоматизации трафика в городе уже стартовал, пояснили в министерстве.

«Сорок миллионов рублей в 2020 году предусмотрено на проектирование, непосредственно внедрение самой системы планируется в Махачкалинской агломерации до 1 ноября 2024 года», — рассказали в пресс-службе Минтранса РД.

Более 930 миллионов рублей регион направит на реконструкцию городских улиц и одной автодороги внутри республики. Так, 200 миллионов планируется потратить на ремонт дагестанского участка дороги, связывающей чеченский Грозный с селом Аракани в Дагестане, еще 731 миллион рублей — на 22 улицы в Дербенте.

В региональном Минтрансе заявили, что еще 800 миллионов рублей республика получит из федерального центра на мероприятия нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом все эти средства направят на объекты в Махачкале.

«На 2021–2023 годы предусмотрено 800 миллионов рублей: 200 миллионов в 2021 году, 400 миллионов в 2022 году и 200 миллионов в 2023 году. Их планируется направить на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Махачкалы», — сообщили ФАН в ведомстве.

По информации пресс-службы махачкалинской администрации, в 2020 году в рамках нацпроекта в городе проведен ремонт на 85 дорогах и улицах на общую сумму 680 миллионов рублей. За два года благоустроено 145 улиц общей протяженностью 120 километров.

Ранее ФАН сообщал, что столичные власти около 10 лет не могут завершить ремонт улицы в одном из пригородных поселков Махачкалы. В мэрии заверили, что дорога включена в план на будущий год.