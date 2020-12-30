Кошкин: Россия является гарантом мира и стабильности в ЦАР

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин назвал прошедшие в Центральноафриканской Республике президентские выборы демократическими благодаря высокой явке и уровню их подготовки.

В ходе беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова подчеркнул, что Вооруженным силам государства (FACA) удалось обеспечить безопасность на избирательных участках при непосредственной поддержке России.

Напомним, голосование завершилось 27 декабря 2020 года, а окончательные результаты будут оглашены не раньше 19 января 2021 года.

«Прошедшие в ЦАР выборы можно считать демократическими, так как они прошли в спокойной атмосфере. Кроме того, зафиксирована высокая явка избирателей на участках. Россия традиционно поддерживает связи с Центральноафриканской Республикой. Нынешний глава государства Фостен-Арканж Туадера неоднократно посещал нашу страну, встречался с президентом. На международном форуме «АРМИЯ-2018» были подписаны соответствующие соглашения, связанные с обеспечением безопасности. Этим обусловлено нахождение в ЦАР 300 российских инструкторов, которые занимались подготовкой кадров. Благодаря тому, что обученные ими военнослужащие следили за порядком на участках и улицах городов голосование удалось провести без провокаций», — объяснил собеседник ФАН.

При этом Кошкин обратил внимание на то, что в Центральноафриканской Республике все еще сохраняется определенная напряженность. Об этом свидетельствуют попытки срыва выборов в день их проведения, а также поступавшие угрозы со стороны представителей так называемой «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), связанных с экс-президентом Франсуа Бозизе.

«Безусловно, в ЦАР присутствуют силы, заинтересованные в дестабилизации. Однако, Россия обладает соответствующим мандатом Организации Объединенных Наций и делает все для того, чтобы в Центральноафриканской Республике сохранялась стабильность и безопасность. Такие условия позволяют стране развиваться».

Эксперт не сомневается, что победу на выборах одержит Фостен-Арканж Туадера, поскольку голоса за него отдала большая часть населения:

«Мы видим огромную поддержку кандидатуры ныне действующего президента ЦАР. Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов оппозиционные силы под руководством Франсуа Бозизе. Несмотря на то, что ему 74 года, он настроен весьма решительно».

По мнению эксперта, для республики сейчас очень важно продолжать сотрудничество с РФ. Он считает, что за счет налаживания прочных взаимосвязей африканское государство сможет решить множество накопившихся проблем.

«Центральноафриканская Республика нуждается в поддержке России, которая несет мир и стабильность. Хотя действующие в стране группировки и подписывают соглашения, но эти договоренности весьма неустойчивы. Нынешняя власть получила стимул для развития, поэтому можно рассчитывать на реализацию проектов, которые бы позволили прежде всего обеспечить процветание стране», — подытожил Андрей Кошкин.

Ранее специальный корреспондент ФАН в ЦАР Сергей Чемеков отметил, что на президентских выборах наблюдалась высокая явка граждан за счет того, что благодаря помощи РФ удалось обеспечить безопасность на участках.