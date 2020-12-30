Психолог заявила о важности обучения школьников в очном режиме

Известный российский психолог Светлана Шевченко заявила ФАН, что самое сложное в нынешней ситуации — то, что школьникам приходится постоянно привыкать к тому или иному способу обучения.

Глава группы психологов и автор статей портала Общероссийского детского телефона доверия в эксклюзивном интервью рассказала, какие сложности возникают у детей во время периодических переходов на тот или иной режим.

— На днях стало известно, что с 11 января столичным школьникам 6–11 классов разрешили снова учиться очно. Но потом мэр Москвы Сергей Собянин продлил для всех новогодние каникулы до 17 января. Как вы считаете, положительно ли это скажется хотя бы на психологическом настрое детей?

— Для детей школа важна в трех аспектах. Первый — для них это определенный рабочий ритм, к которому они должны привыкнуть, адаптироваться. И, соответственно, все эти постоянные смены режима: то очно, то «дистант» — дети с трудом переносят, в зависимости от возраста, конечно.

Если мы говорим о младших школьниках, им сложнее адаптироваться к данной ситуации, потому что у них другие навыки адаптации. Им требуется больше времени, чтобы сконцентрировать свое внимание, быть более усидчивыми, усердными.

Если же говорить о подростках, то они в этом плане более гибкие, у них уже начинаются профильное обучение и подготовка к экзаменам. Соответственно, иногда дистанционный режим учебы им дается даже легче, потому что ребята могут не тратить время на дорогу, сконцентрироваться на большом количестве заданий и тестов. И они более самостоятельны, поэтому им легче организовать собственные расписание и режим.

— К тому же, у них нет такого количества кружков, что есть у тех же младших школьников.

— Да, тем нужно посидеть сначала у компьютера, потом куда-то ехать, да еще, может быть, и не по одному адресу… Кстати, эти кружки тоже ведь переносятся в виртуальное пространство.

Если же говорить в целом, не разбивая детей на младших и старших, то трудны именно эти постоянные «перескоки». Школьникам трудно переключаться, когда они, например, учатся очно, потом в классе объявился случай заражения, всех перевели на «дистант», а потом обратно. У ребят в этой ситуации теряется учебная мотивация, и часто требуются дополнительные усилия, чтобы собраться, опять войти в режим. Они могут уже просто не понимать, куда им завтра: в школу идти или к компьютеру?

— Это же все может отражаться и на успеваемости?

— Может. Если, в принципе, дети выйдут на очный формат обучения и стабильно на нем останутся, это скажется положительно. Потому что там, так или иначе, есть контакт с учителями, общение в группе, возможность проходить определенные задания. Это, конечно, более полноценное обучение, чем дистанционное. Потому что, все-таки, живое общение накладывает определенный отпечаток, то есть более активно развиваются и эмоциональная память, и коммуникативные навыки детей.

Второй аспект — это, конечно, нагрузка на родителей. Если мы говорим про такой «неполноценный» режим жизни семьи, то принципиально важно, чтобы дети ходили в школу. Они были бы в этом случае более свободны в своем планировании, они меньше устают, в первую очередь психологически. И это может благотворно сказаться, в том числе, и на родителях: те будут меньше включаться в истории, связанные с учебой, с проверкой домашних заданий (если мы говорим о детях младшего и среднего возрастов).

В этом, однозначно, есть свой плюс, потому что мамы и папы смогут как-то немножко выдохнуть в моральном плане.

— И это не последний важный момент, так понимаю?

— Ну, и третий аспект. Мы наконец-то видим, что пока дети нечасто ходили в школу, они меньше вступали в какие-то конфликты, меньше было каких-то сложностей, и они меньше стали, в принципе, общаться друг с другом. Но это совсем не значит, что при отсутствии одной проблемы у них не возникает других.

Главное, это дефицит психологического общения у тех, кто долго сидит на «дистанте», или у тех, кто болел. А еще — невозможность планировать, непонимание, что тебя ждет с точки зрения «когда какие будут экзамены». Есть трудности в адаптации, в притирке к одноклассникам.

Обобщу все вышесказанное. Ясно, что детям учиться в очном формате эффективнее. Во-первых, определенные нагрузка и напряжение уходят из семьи. Во-вторых, они получают возможность общаться и развивать свои навыки коммуникации, потому что этого им сейчас очень не хватает.

Здесь самое важное — если уж дети выходят учиться очно, то выходят. Чтобы не получились какие-то половинчатые меры из серии «одна половина класса вышла, а вторая осталась дома». Или вообще все снова остались на «дистанте».

А как оно будет дальше, какая будет ситуация с пандемией коронавируса в январе, феврале, весной и так далее, никто, естественно, спрогнозировать не может…

Ранее в Министерстве просвещения Российской Федерации опровергли слухи о переводе общеобразовательных школ в онлайн-режим по окончании пандемии новой коронавирусной инфекции.