Экс-депутат Рады заявил, что в 2021 году США разыграют «украинскую карту» против России

После прихода во власть в США Джо Байдена американские власти разыграют против России «украинскую карту». С таким заявлением в интервью ФАН выступил украинский политик, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В преддверии новогодних праздников ситуация в Донбассе обострилась по всей линии фронта. В последнее время Вооруженные силы Украины значительно увеличили количество обстрелов территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, киевские силовики применяют не только запрещенное Минскими соглашениями вооружение, но и зажигательные боеприпасы.

Так, по данным Народной милиции ДНР, военнослужащие батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ за двое суток с позиций, расположенных в населенном пункте Водяное, в направлении сел Ленинское и Коминтерново из 120-мм минометов выпустили 113 мин, из которых 12 — фосфорно-зажигательные боеприпасы. Стоит заметить, что это зафиксировали камеры видеонаблюдения ополченцев Донбасса.

«Украинские силовики впервые с 2019 года применили фосфорно-зажигательные боеприпасы, использование которых запрещено Конвенцией ООН от 1997 года», — заявили в военном ведомстве.

Разведкой армии ДНР установлено, что на позициях, откуда производились огневые провокации, работает группа спецподразделения «Медведи» из состава Сил специальных операций ВСУ. В Донецке призвали международных наблюдателей немедленно вмешаться в ситуацию.

Украинский политик Алексей Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал о причинах резкого обострения ситуации на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. По его словам, это связано со сменой власти в США.

«Сегодня ситуация на Украине очень плачевная. В стране экономические, хозяйственные и коронавирусные проблемы. Кроме того, нельзя списывать со счетов политический фактор. Помимо этого, в последнее время украинские СМИ придерживаются военной и агрессивной риторики в плане освещения темы Донбасса. И во всем этом обвиняется Россия. Сегодня западные кураторы Украины начинают не давить на Киев, а поддавливать. Я уже говорил, что под Новый год мы можем получить военную провокацию. Явно видно, что Зеленский выполнит любые приказы. А сегодня еще ВСУ применили зажигательные боеприпасы. Это говорит о том, что в следующем году ситуация будет накаляться еще сильнее», — сказал собеседник ФАН.

Алесей Журавко также указал на то, что после прихода во власть в США Джо Байдена американские власти разыграют против России «украинскую карту»

«После того, как Байдена утвердят на посту президента США, агрессивное поведение против России, Донбасса и Крыма только усилится. Они будут проводить подлую политику против РФ. Мало того, США будут разыгрывать «украинскую карту» для достижения своих геополитических целей. В этот процесс включится еще и Великобритания. Помимо этого, после прихода Байдена во власть и Европа сблизится с Америкой. И они общим фронтом вновь попрут против России», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт Алексей Леонков сообщил о том, что Вооруженные силы Украины ждут от Соединенных Штатов приказа о наступлении на Крым, Кубань и Донбасс.