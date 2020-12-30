В Крыму рассказали правду о «пострадавшем» парне от полицейских на ЮБК

В социальных сетях Крыма появилась новость, в которой рассказывается, что полицейские якобы специально нанесли травмы 22-летнему парню в Ялте за нарушение масочного режима. В сообщении говорится, что парень один сидел на остановке без маски, в связи с чем к нему подошли полицейские и сделали замечание по этому поводу.

«Парень надел маску, встал и хотел уйти, но один из полицейских сделал ему подножку, и парнишка упал головой, протаранив бордюр. Полицейские ушли, не оказав первой помощи. Анонимно, если можно», ― сказано в посте в соцсетях.

Позже под постом ситуацию прокомментировал сам пострадавший Михаил. Он объяснил, что сам случай произошел не в Ялте, а в Алуште, и что пост писала мама, поэтому некоторые подробности инцидента были либо не озвучены, либо под эмоциями искажены.

По его словам, он начал убегать якобы потому, что не хотел платить штраф за отсутствие маски, однако местные жители не верят, утверждая, что обычно полицейские вежливо просят надеть маску, если же человек отказывается, то только тогда на него составляется протокол, и он платит штраф.

Также стоит отметить, что действия полицейского были вполне оправданы, поскольку Михаил вызывал подозрение своими действиями, а именно тем, что он убегал от сотрудников правопорядка, причем уже второй раз. Была вероятность, что парень делал это не просто так, поэтому они были вправе применить силу, чтобы остановить предполагаемого преступника.

В МВД по Республике Крым прокомментировали эту ситуацию, отметив, что информация о якобы причинении травм полицейскими 22-летнему парню в одном из южнобережных поселков РК не соответствует действительности. В ведомстве подчеркнули, что мужчина на самом деле ответил категорическим отказом надевать маску в общественном месте на обращение полицейских. В итоге он повел себя неадекватно и попытался скрыться.

«Убегая, он упал и получил травму головы. Участковый уполномоченный предложил ему пройти в фельдшерский пункт, на что также получил отказ. После чего правоохранители вызвали на место бригаду скорой. Гражданин был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь. При этом о характере получения травм мужчиной свидетельствуют показания очевидцев и медработников скорой медицинской помощи. В дальнейшем правонарушитель был привлечен к административной ответственности в установленном законом порядке», ― сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Также в ведомстве посоветовали всем представителям СМИ обращаться в соответствующие органы, если темы касаются правоохранителей.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о задержании полицией мужчин с наркотиками в Самаре, один из которых оказался депутатом из Крыма.