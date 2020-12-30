Военный эксперт заявил о готовности Украины атаковать Донбасс, Крым и Кубань

Вооруженные силы Украины ждут приказа из Белого дома, чтобы начать наступление на Донбасс, Кубань и Крым. Об этом ФАН рассказал коммерческий директор издания «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

На прошлой неделе появилось сообщение миссии ОБСЕ об отсутствии танков и артиллерии ВСУ в специальных местах, предназначенных для размещения отведенной (по соглашению о перемирии) от линии фронта военной техники. Уже 22 декабря наблюдатели отчитались, что из места отведения исчезло огромное количество техники ВСУ — 14 самоходных гаубиц «Акация» и «Гвоздика», а также 93 танка Т-64.

Источники в Вооруженных силах Украины сообщают, что «исчезнувшую» технику переместили в так называемую зону быстрого реагирования – на расстоянии получаса езды до линии фронта. Кроме того, командование Операцией объединенных сил врет сотрудникам мисси ОБСЕ, предоставляя наблюдателям заведомо ложные данные о местонахождении танков ВСУ.

«Это сделано с ведома командования и штаба Операции объединенных сил, но об этом вслух не говорят. Официально, для ОБСЕ, эти танки и гаубицы находятся в тылу, на ремонте», — рассказал один из офицеров штаба ООС.

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, с какой целью Вооруженные силы Украины стягивают технику к линии фронта и чем это может обернуться для Донбасса. По его словам, о перемежении танков ВСУ прекрасно знала американская разведка.

«Скрытая переброска техники могла произойти только в одном случае – украинская сторона четко заныла, что ОБСЕ в определенное время не контролирует те площадки, где находится вооружение. Кроме того, зона боевых действия в Донбассе находится под контролем американской разведки. Получается, что о переброске техники прекрасно знали американцы, но не поделились этой информацией со своими европейскими коллегами», — сказал собеседник ФАН.

Алексей Леонков считает, что Вооруженные силы Украины ждут приказа из Белого дома, чтобы начать наступление на Донбасс, Кубань и Крым.

«Размещение техники в зоне быстрого реагирования связано с тем, что украинская армия ждет приказа. Они возлагают большие надежды на то, что Джо Байден, который придет к власти после инаугурации 20 января, даст им добро. Ведь украинские власти столько времени защищали Байдена и страдали из-за него. Как известно, когда он еще был госсекретарем США, на Украине начались боевые действия. Поэтому Киев мечтает, что он отдаст им команду и ВСУ с «победным» маршем пойдут «отвоевывать» Кубань, Донбасс и «захватывать» Крым. Они ждут только команды. Их почти шесть лет готовили к боевым действиям», — заявил Леонков.

Военный эксперт заявил, что на территории Донбасса активные боевые действия с применением тяжелой техники возможно вести только в зимнее и летнее время. Поэтому с наступлением холодов Вооруженные силы Украины готовы пойти в наступление.

«Как известно, боевые действия на территории Украины можно вести либо в зимнее, либо в летнее время. Осенняя и весенняя погода делает передвижение тяжелой техники затруднительным. Если вспомнить активную фазу боевых действий, которые велись в Донбассе, они как раз приходились на летний и зимний период. Сейчас наступила зима. Поэтому, если такая команда будет отдана, то они пойдут, если не дадут – то они вернутся обратно. До этого ВСУ уже несколько раз выходили к зоне разграничения, но потом возвращались. Что будет в этот раз – решат в Белом доме», — резюмировал Алексей Леонков.

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