Эксперт пояснил, почему Россия заинтересована в равновесии Центральной Африки

Выборы президента и членов Национальной Ассамблеи, прошедшие в ЦАР 27 декабря, стали последним событием такого уровня на континенте в уходящем 2020 году. Африканист Александр Зданевич в комментарии для Федерального агентства новостей рассказал, чем выделяется это голосование в ряду подобных мероприятий, прошедших в течение года в Африке.

Для граждан ЦАР эти выборы стали знаковыми. Впервые в стране было организовано по-настоящему демократическое голосование. В нем смогли принять участие даже центральноафриканцы, проживающие за рубежом.

Центральноафриканские выборы 2020: основные моменты

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в электоральные процессы в Африке. Тем не менее, в ЦАР выборы проведены в срок, даже несмотря на дополнительные проблемы, которые создавали отдельные вооруженные бандформирования в попытке помешать голосованию.

Действующий президент ЦАР баллотировался во второй раз. Согласно данным социологических опросов, он стал кандидатом, с которым население связывает позитивные перемены в жизни страны. Туадера укрепил дружественные связи с другими государствами, инициировал различные инфраструктурные проекты внутри страны и вывел медицинское обслуживание в государстве на новый уровень.

Эксперт-африканист Александр Зданевич считает, что граждане ЦАР не видят необходимости в смене курса, которым идет страна, а новый жизненный уклад прочно ассоциируется с личностью действующего президента.

«Люди не всегда готовы идти на какие-то изменения. С одной стороны, странам необходимы перемены, и мы знаем не одно государство, где лидер не один десяток лет сидит и никуда не собирается. Но Туадера справляется со своими задачами. А коней на переправе не меняют. Преемственность созидательной деятельности не всегда доступна, причем не только в Африке. Всегда есть опасения, что придет новый лидер и начнется такое представление, что только перья полетят. С Туадера, по крайней мере, «есть что намазать на бутерброд». Это абсолютно нормальный человеческий подход», — объяснил Зданевич.

Экономика вместо оружия

Важным изменением в жизни ЦАР, сказавшимся на безопасности выборов, стало повышение боеспособности вооруженных сил страны (FACA). Еще в 2016 году, после своего избрания, Туадера заявил о плане реформировать армию. Однако его подход существенно отличается от способов усиления ВС, которые реализуются в других странах континента.

«Часто получается, что страны Африки закупаются оружием, демонстрируя свой независимый статус, но иногда это доходит до абсурда, когда государства из первой десятки по континенту тратят треть бюджета на войну. Причем эта война не идет. Техника покупается «на всякий случай». А потом выясняется, что она гниет в ангарах, и эксплуатировать ее некому. Но деньги колоссальные, и, к сожалению, от этого проигрывают другие отрасли, которые нужно поддержать финансово; не ракеты закупать, а экономические проекты развивать. Причем, желательно, не вариант со всемирным банком и долгами, а что-то, что обеспечит рабочие места для людей. Африка же молодеет, несмотря ни на какие кризисы. Эта молодежь остается без работы, а потом мы получаем целый букет проблем», — отметил Зданевич.

Центральноафриканская Республика сейчас находится под оружейным эмбарго ООН, которое, по заявлению министра обороны ЦАР Мари-Ноэль Кояра и по мнению многих экспертов, является бессмысленным. При этом найденные разведкой FACA на местах стычек с боевиками гильзы натовского калибра 5,56 мм и новенькие образцы оружия подтверждают, что у бандформирований есть пути обхода санкций ООН.

Однако Туадера не стал пользоваться «серыми схемами» получения оружия для армии, которые не только выставили бы страну в негативном свете в глазах мирового сообщества, но и потребовали бы серьезных затрат. Вместо этого президент сделал ставку на военно-техническое сотрудничество с Россией.

Прибывшие в ЦАР инструкторы из РФ занялись подготовкой военнослужащих регулярной армии, что позволило повысить боеспособность армии и избежать значительных финансовых вливаний. Как показали прошедшие выборы, безопасность которых обеспечивали солдаты FACA при консультативной помощи российских инструкторов, а также поддержке миротворцев ООН, вооруженные силы страны способны решать поставленные перед ними задачи. Таким образом в ЦАР удалось избежать беспорядков, отмечавшихся на выборах в других странах континента.

Высвободившиеся средства позволили реанимировать хлопковую отрасль, выплатить задолженности по зарплате бюджетникам, оставшиеся от предыдущих властей, а также активизировать работы в области дорожного хозяйства.

Урановый фактор

Центральноафриканская Республика обладает богатыми залежами полезных ископаемых. Однако, помимо залежей нефти, разрабатывать которые готовы сотни компаний по всему миру, в стране обнаружены месторождения золота, алмазов и редкоземельных металлов. Особенно среди них выделяется уран.

Александр Зданевич отметил, что наличие залежей этого металла делает стабильность в Центральноафриканской Республике особенно важной не только для населения страны. Возможно, именно в связи с этим международные организации, включая ООН, единогласно призывали к своевременному проведению выборов в ЦАР.

«Россия заинтересована, чтобы в этом регионе наступило определенное равновесие. Желательно, чтобы центр тяжести уходил в сторону федерального компонента. Регион серьезный логистически, регион серьезный с точки зрения сырьевой базы. Его нельзя просто оставить, иначе начнется разброд. А нет ничего страшнее, чем черный рынок минеральных ресурсов, когда дело касается урана. Это может усугубить ситуацию в глобальном масштабе. И, к сожалению, никто кроме нас не готов влиять на ситуацию такими тонкими, можно сказать инъекционными ходами. Единственное, чего нам всегда не хватает — это информационной поддержки», — считает эксперт.

Ранее для объективного обеспечения информационного освещения прошедшего голосования в ЦАР отправились корреспонденты ФАН. В своих репортажах они подробно рассказали, как прошли финальные выборы 2020 года в Африке.