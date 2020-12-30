Сотрудники телеканала «Ю» неоднозначно отреагировали на слухи о будущем «Дома-2»

Отшумевший на телеканале ТНТ проект «Дом-2» на радость или беду российского зрителя все-таки закрылся. Теперь телестройка ищет новое пристанище. Ходят слухи, что шоу может продолжиться в эфире телеканала «Ю», но на эту информацию представители канала отреагировали неоднозначно.

Так, директор по производству телеканала Андрей Епифанов от комментариев воздержался. А вот руководитель стратегического маркетинга Наталья Радько лишь создала еще большую интригу вокруг животрепещущей темы.

«У нас нет информации о том, что проект «Дом-2» будут транслировать в рамках телеканала «Ю». Решения об этом не принято. И вообще нет никакого решения. И нечего другого я пока сказать не могу», — отметила Радько.

Как отметили в пресс-службе канала ТНТ, трансляция жизни «домушников» была приостановлена из-за нерентабельности проекта. Предполагалось, что проект перейдет на телеканал «Пятница», но не тут-то было. Видимо, плохая репутация проекта не позволила стать ему частью пятничных эфиров.

Также есть вариант участникам «Дома-2» отправиться на просторы Интернета и покорить TikTok. Быть может, там этому проекту будут рады гораздо больше, чем аудитория «Пятницы».

А ранее многолетний участник скандально известного, теперь уже закрывающегося российского проекта Андрей Черкасов в своем Instagram-аккаунте намекнул, что телестройка может перекочевать с канала ТНТ на «Культуру».