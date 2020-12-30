Киевский политолог рассказал о подготовке Зеленского к бегству с Украины

Киев, 30 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский незаметно распродал все свое имущество на Украине. Это явный признак подготовки к отступлению, считает политолог Дмитрий Корнейчук.

В течение 2020 года украинский лидер Владимир Зеленский избавился от всего движимого и недвижимого имущества на родине. На это обратил внимание политолог Дмитрий Корнейчук. Как считает эксперт, это явный признак того, что лидер Украины таким образом расчищает себе пути для быстрого отступления.

«Это не Янукович с десятками гектаров в Межигорье, который никуда не собирался», – подчеркнул эксперт в эфире YouTube-канала UKRLIFE.TV.

Корнейчук отметил, что Зеленским избавился от своего дома в элитном коттеджном поселке «Маеток», земельного участка, а также квартиры на Большой Васильковской улице в Киеве. Таким образом, украинского лидера сегодня ничего не держит на родине.

«И если вдруг на геополитическом уровне, на уровне Байдена и Путина будет принято решение убирать Зеленского, то наши олигархи не будут его защищать. И тогда Зеленский останется один на один с разъяренной страной», – резюмировал политолог.

Он уверен, что единственная причина, почему Зеленский до сих пор не оставил пост главы государства, — это договоренность с местными олигархами. Но ситуация может измениться в любой момент.

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