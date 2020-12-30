Россия вырывается из матрицы «Темных веков»: Владимир Винников подвел итоги 2020 года

Оглядываясь на уходящий 2020-й год и сопоставляя его итоги с прогнозами годичной давности, в том числе и собственными, приходится признать, что фактор пандемии COVID-19 никем не был — во всяком случае, публично — ни учтен, ни даже предвиден хотя бы в самых общих, без своей медицинской конкретики, чертах.

Зато благодаря этой «ковидной упаковке» предполагавшийся большинством экспертов в 2020 году крах глобального рынка (а вместе с ним — «империи доллара») приобрел более приемлемые для глобалистов очертания, поскольку они оказались «размазанными» на весь мир, включая Китай и Россию. Если бы по итогам года в КНР вообще не наблюдалось роста ВВП — при любых минусовых показателях американской, европейских и прочих развитых экономик — то главную задачу 2020 года для США и их союзников можно было бы считать выполненной.

Но «Красный дракон», с его системой государственного здравоохранения, испытание на прочность коронавирусной заразой выдержал, так что его 2%-ный плюс — явное поражение коллективного Запада, повсеместно ушедшего в минус. И это поражение — стратегическое, хотя тактически он сегодня в явном выигрыше. Ведь в противном случае — то есть в «некоронавирусном» мире — было бы невозможно за один год создать из воздуха от 12 до 15 (оценки здесь разнятся) триллионов долларов, которые были направлены на «расшивку» плохих долгов и поддержку рынков, — и не получить на выходе «зимбабвийской» гиперинфляции общемирового масштаба.

1,8 миллиона умерших, 82,4 миллиона заболевших, больше миллиарда безработных — цену вопроса по каждому из этих показателей желающие могут рассчитать самостоятельно. Но в любом случае ясно, что это серьезный и очень «нужный» бизнес, которым занимаются «нужные» серьезные люди. Причем на все собственно пандемические расходы, включая вакцины и все, что с ними связано, приходится не более 1% этого бизнеса. Основные финансовые потоки формируются в других местах, идут другими маршрутами и на другие цели. Хотя на долю ВОЗ и Ко тоже денег хватает.

«Мир никогда не будет прежним», — сказал по этому поводу Генри Киссинджер.

И в определенном смысле это — не столько характеристика возникших процессов, сколько их программа. Важнейшим следствием беспрецедентных мер, предпринятых правительствами подавляющего большинства стран мира под флагом противоэпидемических, стало разрушение исторически сложившейся, можно сказать — традиционной, структуры их обществ. Это касается не только экономики, но и всей системы социальных коммуникаций, взаимодействий и даже ценностей.

Государства внезапно озаботились жизнями своих граждан и даже неграждан, обеспечением их средствами существования и полным дистанционным контролем за ними. В режим онлайн, на «удаленку» оказалась переведена не только экономика (дистанционные рабочие места, коллапс торговли и транспорта), но и политика, культура, образование, даже значительная часть медицины.

Как результат, возникла возможность эмуляции реальности, в которой взаимодействовать между собой начнут «реплики-голограммы человека», объединенные его «электронной личностью». В то время как их «неповторимые оригиналы» могут быть заперты в тюрьме прямых физиологических потребностей или вообще оказаться лишены права на существование. Все переходит в виртуальное измерение бытия: деньги, товары, услуги, сами люди…

Не случайно «лорды виртуального мира» в 2020 году стремительно расширили границы своих владений. Первая их пятерка за этот год стала богаче более чем на 310 млрд долларов. Как отмечает журнал Forbes, состояние одного только Джеффа Безоса выросло на 69%, «поскольку во время пандемии спрятавшиеся по домам потребители все больше зависят от заказов товаров первой необходимости на Amazon». А Илон Маск вообще стал в 5,4 раз богаче: его состояние выросло с 26,6 до 144,7 млрд долларов.

Процесс создания виртуальных человеческих сообществ, «нетосов», приходящих на смену нациям и этносам, кажется, пересек свой Рубикон. Полузабытые криптовалюты, с биткоином во главе, берут новые рекордные высоты, а Марк Цукерберг получает от Конгресса США «добро» на создание своих цифровых денег, но только привязанных (пока?) к доллару и циркулирующих (пока?) в соответствии с американским законодательством.

Между тем, на территории Соединенных Штатов проживает максимум 330 млн человек, в то время как у социальной сети Facebook, этой естественной экологической ниши для «денег Цукерберга», число пользователей приближается к трем миллиардам.

Президентские выборы в США наглядно показали, что голоса «оживших мертвецов» и никогда не существовавших призраков при соблюдении некоторых вводных дают вполне осязаемый политический результат. На глазах у всего мира он сделал Джозефа Байдена «зомби-президентом» Соединенных Штатов — страны, которая все еще претендует на роль глобального лидера человечества. В такой ситуации удивляться режиму антироссийских «хайли-лайкли»-санкций, поводом для которых становятся весьма виртуальные события, вообще не приходится.

В этой связи все более популярными становятся утверждения о том, что уходящий 2020 год стал своего рода «порталом в новые Темные века» и что в этом смысле он не закончится никогда. Тем не менее, двадцатилетней давности пророчества о «конце истории» в парадигме либерал-глобалистской матрицы, как известно, не сбылись. Будем надеяться, не сбудутся и нынешние черные прогнозы, и наша страна, несмотря на все сложности, в 2021 году не только сама вырвется из «режима онлайн», но и поможет сделать это всему человечеству.

С наступающим новым, 2021-м от Рождества Христова, годом!