Роскошная пушистая шубка, покладистый и миролюбивый нрав, выразительный взгляд и необычайная преданность хозяину — вот лишь немногие достоинства кошек персидской породы, которая является одной из наиболее востребованных во всем мире. Держать персидского любимца в доме — подлинное счастье для любого кошатника.

И даже тот факт, что пушистый мех этого красавца-кота требует к себе повышенного внимания, а его необычная физиология — специализированного питания, не останавливает многочисленных поклонников персов. Тем более, что при должной заботе и внимании котик этого благородного происхождения проживет в семье своего человека долгую и счастливую жизнь, принося радость как взрослым, так и детям.

Какой же он, персидский кот? Каковы стандарты персидской породы? Что любит этот милый пушистик, а что — не очень? Как создать питомцу комфортные условия, обеспечить здоровый рацион и, конечно же, подружиться с ним на долгие годы? Расскажем обо всем и без прикрас.

Дитя звезды, огня и дыма

История возникновения персидских котов, обрамленная загадочными мифами, уходит своими корнями в далекое прошлое. К примеру, одна из наиболее известных и поэтических легенд гласит, что как-то раз на мага напали разбойники, но, к счастью, рядом оказался богатырь Рустам, который его и освободил. Благодарный волшебник спросил своего спасителя, что преподнести ему в подарок. Однако скромняга Рустам ответил, что все, что ему необходимо, он уже имеет — это звездное небо над его головой и костер, источающий приятный аромат дыма.

Тогда маг призвал к себе маленькую искру огня, добавил к ней серый завиток дыма и снял с неба две самые дальние и яркие звезды, чтобы получить из этих волшебных ингредиентов маленького персидского котенка, которого он и передал храбрецу Рустаму в компаньоны. Эта легенда объясняет, каким образом персидский кот стал обладателем длинной шерсти, струящейся, как дым, искрометного интеллекта и звездного сияния глаз.

Первоначальные упоминания о персидской породе и ее дальнейшая история

Говорят, что в первый раз персидские кошки были упомянуты в путевых заметках, которые датированы еще 1620 годом: в них было сказано о том, что парочка необычайно шерстяных котов была перевезена из иранской провинции Хорасан прямиком в Италию. «Виновником» появления персов в Европе стал итальянец Пьетро Делла Валле. Внешне эти пушистые творения природы сильно отличались от традиционных котофеев, поэтому сразу вызвали к себе немалый интерес в аристократических кругах.

Согласно другой версии, одним из первооткрывателей породы в Европе был ученый-астроном из Франции Никола-Клод Фабри де Пьереск. Именно он привез персов на свою родину из Турции и именовал их ангорскими котами, поскольку в те годы считалось, что персы произошли в результате скрещивания ангоры с иранским котом.

Сегодня порода все же именуется персидской, во многом благодаря подробному изучению описаний жизненного уклада Древней Персии голландцем Ваном де Верффом. В XIX веке за внешний облик пушистых котофеев взялись селекционеры из Германии, попытавшиеся улучшить качество шерсти персов и сделать тело этих котов менее приземистым. А уже в XX веке персидской кошкой занялись американские селекционеры: они-то и «подарили» породе ее знаменитое «лицо» с глубокими и умными, но по-детски наивными глазками.

«Пальму первенства» в том, что касается возникновения и происхождения персидской породы кошек, исследователи не раз передавали из государства в государство. Например, ирландцы были убеждены, что предками современных персов являются животные из степей Азии и Африки. Во Франции и Германии многие полагали, что персидский кот представляет собой домашнее воплощение дикого манула. Что же касается англичан, то они долгое время упорно именовали длинношерстных персов «французскими».

Кстати, длина шерсти персидских котов также имеет немало разных объяснений, ведь в те дни многие задавали себе вопрос, по какой причине шубка у кошек, привезенных из жаркого климата, настолько густая и теплая. Одна из наиболее правдоподобных версий — прибытие персидских котов в восточные страны из Сибири. Действительно, прослеживается очевидное сходство сибирских и персидских котофеев — взять хотя бы пучки шерсти между пальцев, присутствующие у обеих пород. Так или иначе, эти милые пушистики, живущие сегодня в наших домах, были приведены к стандартам современной персидской породы английскими селекционерами.

Как выглядит персидская кошка?

Описание персидской породы кошек, согласно международным стандартам WCF, впечатляет, ведь оно позволяет распознать этого котофея даже тем, кто ни разу с ним не встречался. Тело животного обладает размерами от среднего до достаточно крупного и смотрится компактным, коротеньким и приземистым. По своей высоте домашний персидский котик не превышает 30 см, типовой вес самок составляет 3,8-5 кг, а самцов — 5-7 кг. Стандартного роста и веса эти котики достигают не позднее, чем через полтора года после рождения. Лапы перса округлые, дополненные уже упомянутыми пучками шерсти между пальчиков. Конечности животного крепкие и толстые, плечи массивные, грудная клетка крепкая, шея мощная. Все это гармонично дополняется отлично развитой мускулатурой.

Голова персидского кота имеет круглую форму, лоб животного выпуклый, а щеки полные. С широкой мордочкой отлично гармонирует широкий подбородок и крупная нижняя челюсть кота. Характерной особенностью перса также является забавный коротковатый и расширенный носик, на котором отчетливо выражена ямка (или по-научному — стоп). Взгляд персидской кошки очень выразительный: умный, открытый и как будто вопрошающий, а ее небольшие закругленные ушки размещаются на голове низко и достаточно сильно удалены друг от друга. Хвост животного значительно опушен, однако сам он является толстым и коротковатым, объятым длинной шерстью, равно как и все туловище котофея.

Шерстка персидского кота хоть и длинная, но достаточно тонкая. А еще она необычайно густая и шелковистая. Все это говорит о том, что порода, увы, отнюдь не относится к гипоаллергенным. И, наконец, персы — настоящие рекордсмены по числу официально зарегистрированных признанных окрасов: их насчитывается свыше сотни. Это может быть и чисто белая, и серая, и черная, и оранжевая персидская кошка, и животное с окрасом колор-пойнт, и табби, и биколор, и дымчатый и множеством других ярких или приглушенных вариаций оттенков, в целом составляющих многоцветный пушистый калейдоскоп.

Какие разновидности персидских кошек существуют?

Как правило, среди персов отмечают ряд разновидностей, наделенных теми или иными особенностями экстерьера и окраса. К примеру, персидская кошка «классического» типа обладает схожестью с обыкновенной кошкой. В частности, ее нос расположен точно так же несколько ниже уровня глаз — до 2 см. Эта разновидность считается устаревшей и более всего походит на изначальный облик персидского кота: слегка приплюснутая мордашка, легкая курносость и т. д.

Разведением «классиков» в наши дни занимаются преимущественно в странах Европы и называют этих животных «европейским» типом персов. Другой тип — экстремальный — обладает значительной курносостью и приплюснутостью мордочки. Также для этой разновидности характерна большая деформированность челюстей, а носик животного достаточно сильно «провален» в череп.

Своеобразный гибрид персидской кошки и короткошерстной американской породы получил название экзота: своей мордочкой он несколько походит на экстремала, однако является обладателем хоть и по-прежнему густой, но короткой шубки. А в результате скрещивания классика и экстремала был получен промежуточный тип — коротконосый перс. Кроме того, персидская кошка стала родоначальницей молодой и достаточно интересной породы домашних кошек, выведенной в 1987 году, — селкирк-рекс.

Отдельно стоит сказать о персидской шиншилле: эта кошка, вопреки распространенному мнению, вовсе не является ни разновидностью персов, ни отдельной породой. На самом деле, шиншилла — это лишь название удивительного окраса, превращающего мех персидских, а также британских и шотландских кошечек в золотую либо серебристую шубку, слегка подернутую очаровательной темной дымкой.

Особенности характера и повадки персидских котов

Персидский котик — это не только безмерное очарование, но и сама послушность, поэтому с юного возраста он просто идеально впишется в любые домашние условия. Покладистый характер этого животного позволяет ему без особого труда понять и принять правила поведения, продиктованные хозяином жилища.

Воспитание котенка проходит без неприятных сюрпризов, так как между ним и любящим владельцем достаточно быстро возникает тесный контакт. Подрастая, персидский питомец отлично поддается несложной дрессировке, что может еще сильнее сблизить его с человеком. А многочисленные отзывы владельцев этих роскошных животных свидетельствуют о необычайной интеллигентности и уме персов, а также их ласковой натуре. Именно поэтому любое неодобрение или грубость со стороны владельца эти пушистики воспринимают очень близко к ранимому кошачьему сердечку.

Повадками персов может бесконечно умиляться вся семья, тем более, что малыш готов подружиться как с младшими ее членами, так и с другими домашними питомцами — от хомячков до попугаев. Очень любят возиться с лохматыми котофеями и дети, правда, последним все же следует объяснить, что не стоит слишком докучать коту ласками, если он к ним не очень расположен в какой-то момент.

Особенности ухода за персидским котом

Основная сложность, возникающая у владельца персидского кота в процессе ухода за ним, — это, безусловно, приведение в порядок шерсти животного. Она чрезвычайно длинная, а потому требует к себе ежедневного внимания в виде расчесывания. В противном случае на шубке вашего перса очень скоро образуются колтуны и разобрать намертво сплетенные тонкие шерстинки не представится никакой возможности.

Для облегчения процедуры расчесывания некоторые заводчики рекомендуют добавлять в шерсть чуть-чуть талька. Благо, персидская кошка относится к грумингу с пониманием и быстро к нему привыкает, так как ухаживать за ней начинают уже с нежного котеночьего возраста. А вот мыться этот пушистик не очень любит, однако ради внешней красоты и здоровья шерсти и кожи делать это все же придется — с помощью специальных шампуней. И еще один важный момент: так как чистоплотное животное, несмотря на тщательный уход со стороны хозяина, все же часто вылизывает свою шубку, желательно давать питомцу специальную пасту, чтобы многочисленная шерсть, попавшая в желудок, не принесла вашему питомцу вреда.

Коготки персидской кошке можно подстригать один раз в пару недель. Уверяем: благодаря спокойному характеру питомца эта процедура в большинстве случаев также не доставит проблем владельцу.

Как кормить перса?

Персидский питомец требует строгого соблюдения режима кормления: подробный рацион и количество пищи для котенка по месяцам вам распишет квалифицированный ветеринар. Что же касается взрослого животного, кормить его следует два-три раза в сутки, при этом основную часть рациона на каждый день должны составлять белки, получаемые из морской рыбы, яиц, сыра, а также нежирной молочной продукции. Кроме того, персам будут чрезвычайно полезны овощи и зерновые кашки.

Состояние здоровья персидских кошек

Склонностью к разного рода заболеваниям и болезненным состояниям наделены, к сожалению, все живые создания, и дивные персы — не исключение. Распространенной проблемой породы является поликистоз почек — заболевание, в отдельных случаях провоцирующее почечную недостаточность у взрослых кошек и животных в почтенном возрасте. Тщательно отслеживая состояние здоровья питомца, вы сможете не упустить первые симптомы и вовремя обратиться к доктору. Кроме того, важно обращать внимание на состояние сердца животного, поскольку у персидских котов нередко развивается кардиомиопатия.

Персидская порода является достаточно крупной, поэтому у этих животных также изредка случаются проблемы с суставами. Но чаще всего владельцы персов обеспокоены тем, что у их питомцев слезятся глаза. Это происходит из-за особого строения мордочки, в силу которого слезные потоки перегорожены почти полностью, что и делает из персияночки «плаксу». Побороть данный косметический недостаток можно, регулярно промывая кошачьи глазки чистенькой мягкой тряпочкой. Можно также чередовать эту процедуру с обработкой участка вокруг глазиков раствором перекиси водорода с добавлением крахмала и борной кислоты. Если же, вопреки хорошему уходу, глазки животного гноятся либо выделения приобретают коричневый оттенок, следует незамедлительно обратиться к специалисту. Также нужно заметить, что от множества проблем со стороны здоровья вашего питомца уберегут прививки, сделанные своевременно, в соответствии с графиком.

Сколько живут персидские кошки?

Под чутким контролем со стороны человека продолжительность жизни персидских котов в среднем составляет 12-17 лет. Если же животное стерилизовать, то ваш любимец может вполне дожить и до 20 лет: правда, с этой процедурой необходимо уложиться до возраста 9-12 месяцев. Срок жизни питомца также напрямую зависит от своевременного лечения заболеваний, качества питания и общего гормонального фона кота.

Как купить персидского котенка

Так как персидская порода домашних кошек необычайно популярна, этим зачастую пользуются непрофессионалы, которые не несут никакой ответственности за здоровье котенка и его наследственные данные. Вот почему, чтобы не попасть впросак, не следует приобретать персидского котенка на сомнительных интернет-сайтах, через виртуальные доски объявлений и т. д. Кроме того, нужно убедиться, что заводчик обладает такими важными документами, как родословная и ветеринарный паспорт малыша. В уважаемом питомнике вам также предъявят родителей персика, равно как и его братьев и сестер, чтобы вы смогли воочию убедиться в добром здоровье всей кошачьей семьи.

Цена персидского котика зависит от его класса: самым бюджетным окажется животное класса пэт, в то время как представитель шоу-класса обойдется вам в максимальную сумму. Стоимость перса классика и экстремала приблизительно одинакова.

Знаменитые персидские кошки и их «человеки»

Персидская кошка на фото и в жизни — настоящая королева.Впрочем, эти животные не только фотогеничны: пушистиков очень любят снимать и в самом настоящем кино. Причем роли им достаются разные, начиная от изощренных душегубов и заканчивая добрыми волшебниками. К примеру, белый персиянин Мистер Тинклс предстал в фильме «Кошки против собак» как вероломный завоеватель мира.Полной противоположностью злодея является кот Живоглот — любимый питомец Гермионы Грейнджер, наделенный живым умом, благородством и чувством собственного достоинства.

Кстати, о достоинстве. Персидских кошек совсем не зря относят к королевским. Еще английская королева Виктория была не только обладательницей персов, но и охотно покровительствовала этой породе. Персидских питомцев держали в своих покоях Мария Антуанетта и два царственных Людовика — XIV и XV.

В России персики стали домашними любимцами Анастасии Волочковой, Валерия Меладзе, а также известного своей любовью к кошкам Юрия Антонова. И, конечно же, говоря о персах и их звездных владельцах, нельзя не упомянуть лидера легендарной группы Queen Фредди Меркьюри. Он также обожал и заводил у себя этих милейших котиков. Возможно, причиной особой любви певца к ним стало его персидское происхождение.

Как подобрать имя для персидской питомице

Согласитесь, назвать пушистого питомца благородных персидских кровей Васькой или Муркой язык как-то не поворачивается. Впрочем, не спешите давать ему и какую-либо из «королевских» кличек. Разумнее всего сперва понаблюдать за животным, обратив внимание на его окрас, поведение и прочие моменты, которые могут навести вас на удачную мысль в процессе выбора имени. Быть может, мечтая о приобретении котика, вы неожиданно заработали очень крупную денежную сумму. Так почему бы не увековечить это знаковое событие, назвав питомца, к примеру, Баксик, Фунтик или Мани?

Имя вашего персидского кота также может указывать на вашу профессию или хобби: например, если вы программист, то отличным именем для пушистого домашнего компаньона может стать Линукс, Флешка, Симка или Пиксель и так далее, в зависимости от вашей фантазии. Так что иногда кличка питомца расскажет намного больше не о самом животном, а о его хозяине: его образе жизни, вкусе, благосостоянии, образовании и даже возрасте.

Что же касается кличек, связанных с характером, внешностью и другими чертами кошки, а также благозвучных «царственных» имен, то среди них можно выделить, например, такие, как Раф, Бархан, Нильс, Маркус, Симба, Каспер, Лаки, Шерлок или даже Персик для мальчиков и Снежа, Жоли, Тесла, Вакса, Олли, Леда, Фея, Шкода или Афина для девочек. Если же, несмотря на все варианты, проблема с выбором клички остается, стоит обратиться к родословной вашего питомца.