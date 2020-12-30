Топ-10 главных событий 2020 года в России и мире

Уходящий год Крысы останется в истории как один из самых богатых на события планетарного масштаба в России и мире. Многие из них не смогли заслонить собой даже пандемия COVID-19 и последующий за ней кризис. Среди них — обновление российского правительства, голосование по поправкам в Конституцию РФ и 75-летие Великой Победы.

ФАН решил вспомнить главные события 2020 года.

1. Неизвестный коронавирус

Новое десятилетие мир встретил сообщением из Китая о вспышке неизвестной болезни в городе Ухань. Буквально с каждым днем слухи о коронавирусе нового типа нарастали как снежный ком, а с ними и распространение болезни по планете.

К концу января COVID-19 болело почти 8000 человек в 19 странах мира, а уже 2 февраля заразу нашли в России — в Забайкальском крае и Тюменской области.

За день до Нового года общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 82 млн, скончалось свыше 1,7 млн человек с подтвержденным заболеванием. В России число выявленных случаев заражения COVID-19 вышло за три миллиона, умерших — более 56 тыс.

А в середине декабря в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, которая распространяется гораздо быстрее предыдущей.

2. Выход Великобритании из ЕС

31 января, в 23:00 по Гринвичу, Великобритания официально вышла из состава ЕС. Она стала первой страной, которая рассталась с Европейским союзом. Напомним, что это стало возможно в результате референдума 2016 года, когда британцы проголосовали за Brexit.

Переговоры об условиях выхода из Евросоюза начались 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. К соглашению по торговой сделке стороны пришли 24 декабря — всего за неделю до окончания переходного периода после выхода Соединенного Королевства.

Переговоры тормозились несколько месяцев. При этом соглашение еще требует одобрения стран Евросоюза и ратификации Европарламента.

3. Отставка правительства Медведева

В середине января традиционно состоялось послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В своем выступлении глава государства предложил внести поправки в основной закон страны.

Вечером того же дня правительство под руководством Дмитрия Медведева подало в отставку. Через пять дней в России появился новый кабинет министров, который возглавил Михаил Мишустин.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, получил пост зампредседателя Совета безопасности РФ.

4. Поправки в Конституцию РФ

14 марта Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию России. Однако вступить в силу он мог только в случае его одобрения на общероссийском голосовании.

Чтобы максимально обезопасить его участников, голосование впервые проходило в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Обновленный текст Конституции был опубликован 4 июля.

5. Протесты во всем мире

В конце мая, после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией, в США начались массовые протесты. Люди выходили на улицы под эгидой движения Black Lives Matter — «Жизни чернокожих важны». Эти протесты заметно повлияли на политику крупных корпораций и решения целых индустрий в Штатах.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы главы государства, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко. Его главный оппонент Светлана Тихановская, по официальным данным, набрала около 10% голосов. Она не согласилась с результатами выборов и обвинила власти в фальсификации голосования, потребовав отставки президента.

В стране начались протестные акции, которые нередко перерастали в столкновения с милицией. Лукашенко в свою очередь предложил изменить конституцию и пообещал, что не будет работать президентом при ее новой редакции.

В Киргизии после парламентских выборов 4 октября, когда из 16 политических партий только четыре смогли преодолеть семипроцентный барьер, начались беспорядки. Проигравшие заявили о фальсификациях и вышли на улицы. Это привело к отставке президента и правительства этой среднеазиатской страны, а выборы были признаны недействительными. Досрочные выборы главы государства запланированы на январь 2021 года.

Примечательно, что в этом году в киргизской кампании в качестве претендентов на пост участвуют восемь женщин.

6. Незабываемый День Победы

Из-за коронавируса и весеннего локдауна массовое празднование 75-­й годовщины Победы в Великой Отечественной войне было решено перенести на 24 июня. В этот день ровно 75 лет назад в Москве прошел первый Парад победителей.

9 мая состоялась лишь воздушная часть парада — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Отметим, что «Бессмертный полк» в 2020 году провели онлайн, однако юбилейный парад стал самым масштабным за всю современную историю России.

«Этот уходящий год все-таки связан с крупными мероприятиями общенационального характера, имея в виду 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря ни на какие сложности, связанные с пандемией, мы все-таки достойно ее отметили, и парад Победы состоялся на Красной площади, в онлайн-формате, но все-таки — шествие Полка. Все это позитивные моменты», — заявил Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

7. Война в Карабахе

В конце сентября весь мир начал следить за Нагорным Карабахом, который с 1988 года оспаривают Азербайджан и Армения. Стороны снова начали обвинять друг друга в развязывании военных действий. Ереван впервые объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, Баку же ввел частичную мобилизацию и частично — военное положение.

Только к 10 ноября удалось достичь трехстороннего соглашения: лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В документе указано, что оба кавказских государства останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

В Баку считают, что это соглашение — капитуляция Еревана. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что это далось ему тяжело, но соглашение сохранило то, что Карабах потерял бы. Поражение привело к волнениям в армянской столице.

8. Экологические проблемы

В 2020 году проблемы экологии в России снова стояли в повестке. Так, в мае произошла одна из крупнейших в истории страны техногенных катастроф: с промышленной площадки ТЭЦ-­3 в Норильске разлилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Нефтепродукты проникли в почву и ближайшие водоемы, связанные с Карским морем. На оздоровление реки и озера уйдет не одно десятилетие.

В октябре произошел инцидент на Камчатке: местные жители сообщили о массовой гибели морских животных. В пробах воды ученые, впрочем, не нашли критического превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, которое могло бы стать причиной произошедшего. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

В том же месяце на Харьягинском месторождении в Ненецком автономном округе произошла утечка нефтесодержащей жидкости из-за разгерметизации недействующего трубопровода. С последствиями нефтеразлива боролись не только в НАО, но и в соседней Республике Коми, так как нефтепродукты попали в реку Колву, протекающую в обоих регионах.

Затем утечка на том же месторождении повторилась в декабре.

Как сообщила в декабре глава Росприроднадзора Светлана Радионова, главной причиной техногенных аварий в стране в уходящем году стали износ инженерного оборудования и отказ предприятий его заменять.

9. «Украденные» выборы в США

В США 3 ноября прошли выборы президента страны, на которых было зафиксировано беспрецедентное количество нарушений и подтасовок. Это не помешало коллегии выборщиков 14 декабря объявить победителем 78-летнего демократа Джо Байдена. Его инаугурация должна состояться 20 января.

Отметим, что действующий глава государства Дональд Трамп до сих пор не признает своего поражения. Он намерен отстаивать позицию в суде и анонсировал появление в Вашингтоне 6 января, когда Конгресс США собирается утвердить результаты голосования выборщиков.

10. Вакцина — долгожданное спасение

Россия стала первой страной в мире, которая создала вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент Путин. Препарат под названием «Спутник V» разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В декабре глава государства дал поручение начать в стране массовую вакцинацию.

Уже скоро граждане России смогут прививаться еще одним отечественным препаратом — «ЭпиВакКороной», которую разработал новосибирский Центр «Вектор». Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что работа идет и над другими вариантами вакцины от COVID-19.

На Западе вакцинацию начала Великобритания: с 8 декабря прививки получают пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет. В этой стране выбрали американскую вакцину Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

В США прививочная кампания стартовала 14 декабря. Разработкой собственных вакцин активно занимаются и другие государства, например Китай, Сингапур, Таиланд, Индия, Япония и Канада.