Топ-10 звезд, ставших родителями после 40 лет

Стереотипы о поздней беременности давно устарели. Современная медицина позволяет родить здорового малыша, даже если женщине за 40. Доказательством служат многие звезды, которые не побоялись завести первого ребенка в зрелом возрасте. Знаменитости, которые стали родителями после 40 лет, — в материале ФАН.

Ингеборга Дапкунайте

Долгое время актрису и телеведущую Ингеборгу Дапкунайте причисляли к «чайлдфри». Знаменитость редко делится подробностями личной жизни и даже скрыла свадьбу с бизнесменом Дмитрием Ямпольским. В 2017 году у пары родился сын Алекс. На тот момент артистке было 53 года.

Ева Мендес

Актриса Ева Мендес уверяла журналистов, что родительство — это не ее конек, и не спешила обзаводиться семьей. Однако судьбоносная встреча с Райаном Гослингом изменила ее мнение. В 2014 году Мендес впервые стала мамой. Судя по всему, беременность не была запланированной, но кубинская красавица с радостью приняла на себя роль матери, хотя в момент рождения дочери ей было 40 лет. Спустя два года у Мендес и Гослинга появилась вторая дочка.

Холли Берри

Первого ребенка актриса Холли Берри родила в 42 года, а через пять лет у нее появился сын от актера Оливье Мартинеса. По словам «Женщины-кошки», она не прибегала ни к каким операциям и процедурам, а вторая беременность и вовсе стала для нее неожиданностью.

Лора Линни

Актриса Лора Линни родила первенца в 49 лет. Знаменитость и ее супруг скрывали беременность до тех пор, пока малыш не появился на свет. Линни переживала, что у нее могут возникнуть проблемы из-за возраста и роды пройдут сложно. Но все обошлось, и звездные родители поделились радостной новостью о рождении сына.

Ольга Дроздова

Актриса Ольга Дроздова родила сына от Дмитрия Певцова в 2007 году, тогда артистке было 42 года. К тому моменту пара была в браке 13 лет. Мальчику дали имя Елисей.

Светлана Пермякова

Звезда «Интернов», экс-участница КВН Светлана Пермякова родила первенца в 40 лет. Юная Варвара – точная копия матери. Актриса уделает много времени воспитанию дочери, проводит с ней время и путешествует.

Хью Грант

Голливудский сердцеед Хью Грант впервые стал отцом в 51 год. У него родилась дочь от Тинглан Хонг, с которой у актера был непродолжительный роман. Сейчас у него пятеро детей от разных женщин.

Ева Лонгория

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория рассказывала журналистам, что «слишком эгоистична», чтобы иметь детей. Однако к 40 годам ее мнение изменилось. В 2018 году Лонгория родила сына, на тот момент ей было 42 года.

Моника Беллуччи

Прекрасная модель и актриса Моника Беллуччи впервые стала матерью в 40 лет, а через шесть лет родила еще одного ребенка. Несмотря на возраст, что первые, что вторые роды прошли успешно и без отклонений.

Сальма Хайек

Актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек заявляла, что станет матерью только после того, как добьется поставленных целей. Получив мировую известность и реализовав свой актерский потенциал, Хайек родила дочь в 41 год от Франсуа Анри Пино. Знаменитость признавалась, что очень переживала из-за поздней беременности, но ей повезло.