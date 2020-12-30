Новый год с кучей мусора: в Томске пожаловались на свалки во дворах

Томск, 30 декабря. В жилом микрорайоне Томска загорелся мусорный бак, который, возможно, подожгли жители, недовольные работой коммунальных служб по уборке твердых бытовых отходов.

Жители микрорайона «Зеленые горки» днем 30 декабря пытались потушить контейнер с мусором. Проблемы с вывозом ТБО в городе начались в период аномально морозных выходных (с 26 по 27 декабря. — Прим.ФАН). В понедельник, 28 декабря исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер поручил региональному оператору и соответствующим службам в течение дня вывезти мусор с наиболее перегруженных площадок. По остальным адресам выполнение работ планировалось при потеплении (с 29 декабря. — Прим.ФАН). Михаил Ратнер поручил руководителю томского САХ работать в усиленном режиме, чтобы к Новому году все мусорные площадки были убраны.

Сегодня, 30 декабря администрация города сообщила, что работа по вывозу мусора ведется в штатном режиме во всех районах города — в мкр. Радужный, Солнечный, Зеленые горки, Академгородок и в районе Речвокзала.

Корреспондент ФАН поговорил с жителями микрорайона «Зеленые горки» о текущем состоянии мусорных площадок.

В качестве доказательства о бездействии регионального оператора жительница прислала в редакцию ФАН фото, на котором указана дата и время съемки.

«Я неделю звоню в САХ и ситуация не меняется. Сегодня тоже звонила, но девушка оператор сказала лишь фразу: «Секунду!» и положила трубку. Я потом звонила три раза, но трубку уже никто не брал. Только слышала фразу: «Ваша позиция в очереди один, ожидайте ответа оператора». Я боюсь представить, что будет в праздничные дни. Мы платим за вывоз ТО, но его не производят. А квитанцию пришлют. Вот, даже не знаю, как с ней поступить», — рассказала корреспонденту ФАН жительница микрорайона «Зеленые горки».

Сотрудники администрации Томска в период новогодних праздников не будут покидать город, чтобы лично контролировать качество работы коммунальных служб. Об этом было заявлено 30 декабря на селекторном совещании, которое было посвящено работе «ТомскСАХ».

Ранее корреспондент ФАН разговаривал с сотрудниками мэрии города об изменениях в технологии уборки снега. В администрации сказали, что экс-мэр Томска Иван Кляйн успел до заключения в СИЗО дать важные поручения по уборке снега в городе, поэтому работа ведется в штатном режиме.