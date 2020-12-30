Нижегородские таможенники погорели на длине туалетной бумаги

Нижний Новгород, 30 декабря. Следователи направили уголовное дело в суд по факту коррупционной деятельности двух сотрудников Нижегородской таможни. Как стало известно ФАН, мужчины украли сотни пачек офисной бумаги и приняли на баланс службы некачественные туалетные принадлежности.

По версии следствия, двое сотрудников тыла систематически воровали офисную бумагу в своем ведомстве. К тому же обвиняемые за взятку приняли по государственному контракту некачественную туалетную бумагу, предназначенную для использования сотрудниками силового ведомства.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Присвоение или растрата», то есть хищение чужого имущества, принадлежащего Нижегородской таможне, с использованием своего служебного положения, и «Получение взятки», — рассказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя Приволжского СУ на транспорте СК РФ Елена Щетинина.

Мужчин после задержания уволили со службы. Они признали свою вину и раскаялись в совершенных преступлениях. Сейчас они находятся на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

«Когда вскрылась эта афера, все сотрудники таможни без улыбки об этом не разговаривали. Оказывается, тыловики приняли на баланс туалетную бумагу, которая по длине оказалась меньше заявленной, и взяли за это 30 тысяч рублей. Они также украли более 1000 упаковок бумаги для офисной техники», — рассказал ФАН источник в полиции.

Если вина таможенников будет доказана, то за кражу им грозит до шести лет, а за взятку — до 12 лет лишения свободы.