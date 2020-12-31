Украина уходит на Запад. Ждут ли ее там. Колонка Альгиса Микульскиса

Юго-западная соседка России в очередной раз громко хлопнула дверью: 28 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с Русским миром. О последствиях подобных заявлений и о перспективах их реализации — в материале специального корреспондента ФАН Альгиса Микульскиса.

Похоже, что ритуал «окончательного прощания с Россией» стал к настоящему моменту новой украинской политической традицией. Один только экс-президент Петр Порошенко проделывал его как минимум три раза, и каждый раз был последним. Сменщик Петра Алексеевича на посту президента, Владимир Зеленский, наговорил и продолжает говорить о нашей стране много чего, но вот так бескомпромиссно и решительно «подавать на развод» до сих пор не решался. Это досадное упущение во вторник, 28 декабря, исправил главный дипломат Украины Дмитрий Кулеба.

«Во-первых — Украина никогда не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса, — заявил министр иностранных дел. — Во-вторых — Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, поскольку ее разрыв с Русским миром окончателен. Все остальное — это вопрос времени и дипломатии».

Что тут скажешь? Такая работа у человека — говорить ртом слова. Неважно, какие, — лишь бы громко.

Основоположником этой современной украинской дипломатической школы можно считать Андрея Дещицу, вставшего к штурвалу «незалежной» внешней политики в разгар Евромайдана в феврале 2014 года и прославившегося своими нецензурными «кричалками» в адрес президента России.

Следующим украинским «меттернихом» стал Павел Климкин. Его курс на евроинтеграцию был настолько замысловатым, что, например, поляки до сих пор не могут выйти из состояния крайнего удивления от таких исторических «опытов» Павла Анатольевича, как придание Волынской резне признаков «национально-освободительной борьбы украинского народа».

Предшественник нынешнего главы украинского МИД Вадим Пристайко ничем одиозным свое пребывание в должности не отметил, и, видимо, по этой причине Дмитрий Кулеба решил наверстать.

В принципе, все эти его камлания на тему Крыма и Донбасса ничем новым для России не стали и ни на что уже не повлияют: Крым украинским не будет — это аксиома. Да и среднестатистический житель Донбасса при звуках мовы начинает рефлекторно оглядываться в поисках окопа или бомбоубежища. Так что тут тоже без шансов. А вот в очередной раз озвученная концепция «большого броска на Запад» заслуживает если не пристального внимания, то, по крайней мере, праздного интереса.

Например, весьма занятным представляется вопрос — почему украинские политики и огромная часть обывателей железобетонно уверены в том, что у Европы для них существует некое подобие «плана Маршалла» и что осталось совсем немного до того момента, когда вареники начнут сами запрыгивать в свидомые рты?

Так-то план, конечно, существует. Только отнюдь не Маршалла, а, скорее, Моргентау. И действует этот план уже давненько — с самого момента обретения Украиной независимости. Сравнивать ее «стартовый потенциал» в 1991 году и нынешнее экономическое положение смысла, думаю, нет.

И вот, уже имея полностью деградировавшую промышленность и потерянные навсегда территории, украинские элиты решают еще больше «интегрироваться» в европейский мир.

А что, панове, вы можете предложить Европе, кроме стремительно пустеющих кошельков «громадян», уверений в собственной лояльности и незамысловатых хуторских взглядов на жизнь? И что вы приобретаете взамен гигантского рынка сбыта, раскинувшегося к востоку от ваших черноземов — упс — уже почти не ваших… Рынка, еще недавно готового покупать все, что вы производили до решения стать «европейцами»: самолеты «Ан», двигатели «Мотор Сич», некогда фантастические «изделия» «Южмаша»… Да то же сало, в конце концов! Которое у вас теперь тоже стало дефицитом.

Так что же осталось в закромах-то? Шизофренические истории из разряда «украинцы — потомки атлантов»? Марши недобитых гуманным советским правосудием ветеранов УПА1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и прочей «галичины» с «нахтигалями»? Голодомор? Боюсь, ликвидность этих «ценностей» лежит в области отрицательных чисел, а русофобия — товар хоть нынче и ходовой, но страну его продажами не прокормить.

Что вам посоветовать? А ничего… Скачите выше. Выкладывайте «тризубы» на пустырях, где когда-то стояли заводы. Красьте все, что видите вокруг, в цвета национального флага. Называйте улицы именами убийц… Это обязательно поможет вам занять достойное место в ряду европейских стран первого эшелона. Но главное — днем и ночью отстраняйтесь от России, рвите культурные, духовные и родственные связи с ней.

И не удивляйтесь, когда вдруг окажется, что гордые, но нищие приживалки Западу не нужны, а Россия хоть и готова подать руку, но при этом смотрит на вас насмешливо и с легкой брезгливостью.

Чуть не забыл! Немецкий участок газопровода «Северный поток — 2» благополучно закончен. Строительство выходит на финишную прямую. Но Украина же легко проживет без российского транзита, верно? Запад поможет едой, теплом, одеждой, кредитами… Хотя нет! Кредитами, пожалуй, уже не поможет. Банкротам кредитов не дают и в высшее общество их не принимают.

1 Организация запрещена на территории РФ.