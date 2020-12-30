Успешный адвокат в США убил заразившуюся COVID-19 жену в Рождество

Вашингтон, 30 декабря. Загадочное убийство в Рождество переполошило маленький северный город Виндзор в штате Коннектикут. Известный адвокат по бракоразводным процессам Джон Ликвори застрелил свою жену, у которой выявили коронавирус, а затем покончил жизнь самоубийством.

Трагедия произошла в пятницу, 25 декабря, в доме на Дейл-стрит. 55-летняя супруга адвоката Синди Ликвори находилась в доме своей матери, пока та лежала в больнице с коронавирусом. По данным следствия, COVID-19 выявили и у четы Ликвори, но их не госпитализировали.

Как сообщил источник Hartford courant в полиции, 59-летний Ликвори застрелил свою жену, пока она спала, а затем лег рядом на кровать и совершил самоубийство.

Перед убийством Джон Ликвори позвонил шурину, попросил приехать и забрать собак. Когда брат Синди вошел в дом, он обнаружил два тела и револьвер. Причины убийства до сих пор остаются неизвестными.

Джон Ликвори был адвокатом по семейным делам в течение 33 лет. Знакомые Ликвори описывают его как добродушного человека, который хорошо разбирается в законах. Последние несколько месяцев были напряженными для супругов. Синди Ликвори начала производить дезинфицирующее средство для рук и маски для лица. Это занятие с успехом окупилось. Полиция не нашла никаких свидетельств разногласий между супругами.