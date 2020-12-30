Депутаты Госдумы: иностранные интернет-СМИ ответят за недобросовестную конкуренцию

Блокировки, замедление трафика и крупные штрафы до 3 миллионов рублей — такие меры теперь будут приниматься к иностранным интернет-платформам, которые ограничивают доступ к материалам российских пользователей. Корреспондент ФАН выяснил у депутатов Государственной думы, насколько необходим сейчас новый закон о противодействии интернет-цензуре.

По мнению депутата Александра Ющенко, эта мера очень своевременная — в последнее время участились случаи ограничения доступа к российским СМИ со стороны западных интернет-площадок. Только за 2020 год под эти санкции попало около 20 пользователей из России. В их число вошли РИА Новости, RT, Sputnik, а также телеканал «Россия-1». В черном списке YouTube оказалось около 200 русскоязычных каналов.

«Сложилась такая ситуация, когда модератором государства становится частная лавка с непонятными политическими взглядами и с непонятной, вольной трактовкой свободы слова, — заявил Ющенко. — Если взять YouTube или Facebook, неоднократно пользователи ни с того ни с сего выясняли, что их просто заблокировали. Фильм Рогаткина о Беслане заблокировали, хотя он абсолютно достойно показывает ситуацию, которая происходила, но Google это не нравится. Или Александр Евгеньевич Дугин, который является интересным лектором, очень популярным у студентов, тоже заблокирован. Но если я буду продвигать нетрадиционные ценности, разваливающие наше внутреннее понимание, уверен, что YouTube это поднимет на высшие ступени просмотра».

Новый закон должен стать рычагом влияния на интернет-ресурсы, которые позволяют себе излишние вольности в трактовании свободы слова, уверен политик.

«Мы говорим о том, что в данном случае цензура осуществляется, исходя из взглядов площадки модераторов. По моему мнению, это не совсем корректно и правильно, — считает он. — Поэтому в ситуации, когда модератором государства становится непонятная площадка, ей нужно просто объяснять правила, согласно которым она должна работать на любой территории».

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин убежден, что ограничения и штрафы в ответ на интернет-цензуру в адрес российских СМИ помогут сдержать недружественные действия со стороны западных партнеров.

«Это защита наших СМИ от недобросовестной конкуренции, от принятия неких санкционных мер, ограничения распространения информации со стороны, как правило, правительств западных стран. Мы вводим таким образом в действие наши внутренние механизмы и противодействие незаконным ограничениям распространения информации, свободы слова и оставляем за собой право принятия определенных мер, в том числе достаточно жестких. А то, что такие рычаги, такие механизмы должны быть у государства, — без всякого сомнения», — сказал политик.

Закон о противодействии интернет-цензуре на иностранных ресурсах был разработан и утвержден депутатами Государственной думы достаточно быстро. На то, чтобы его рассмотреть и утвердить в трех чтениях, понадобился месяц. 30 декабря президент Владимир Путин подписал закон. Он вступит в силу с 1 февраля 2021 года. Роскомнадзор будет вести реестр нарушителей. В первую очередь новая норма может коснуться Twitter, Facebook и YouTube.