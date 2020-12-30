Достойной поддержкой деятельности ИП в нашей стране выступают специальные режимы налогообложения, которые, по сравнению с общепринятой системой, наделены немалыми преимуществами.

Один из таких спецрежимов — единый налог на вмененный доход (ЕНВД), в просторечье больше известный как «вмененка», — в наступающем 2021 году будет отменен. Предпринимателям, которые его использовали, придется переходить на иную систему налогообложения. Выбирать подходящую систему предстоит и тем, кто впервые в новом году планирует зарегистрироваться в качестве ИП. А поскольку общий режим заведомо сложнее, большинство плательщиков налогов стараются по возможности от него отказаться — как правило, в пользу таких распространенных альтернатив, как упрощенная система налогообложения (УСН, в простонародье — «упрощенка») и патентная система налогообложения (ПСН, или патент).

Какой же режим лучше всего выбрать индивидуальному предпринимателю, исходя из потребностей, возможностей, специфики предпринимательской деятельности и других факторов? Чтобы определить, какая система налогообложения подойдет именно вам, следует предварительно разобраться в том, что представляет из себя каждая из них, каковы их плюсы и минусы и что общего можно найти в этих режимах. Краткий ликбез по УСН и ПСН проводит бухгалтер Мария Опекунская.

Первым делом — соответствие

Прежде чем определиться, какая система налогообложения — патент либо УСН — станет для вас максимально выгодной, следует проверить, соответствует ли ваша деятельность определенным критериям, позволяющим выбрать тот или иной режим уплаты налогов. Этот вопрос особенно актуален для тех предпринимателей, которые уже ведут деятельность, получают определенный объем прибыли и имеют на своем счету трудовые договоры, заключенные с наемными работниками.

Для патента ограничения на использование прописаны в ст. 346.45 НК РФ, а решая вопрос о переходе на УСН, предпринимателю следует изучить ст. 346.12- 346.13 НК РФ. Так, к примеру, для получения возможности использования патента, необходимо, чтобы максимальный объем прибыли за один год составлял 60 млн рублей. В случае же с «упрощенкой» ограничения на прибыль составляют 150 млн рублей.

Другой важный момент — среднее количество сотрудников ИП при ПСН не должно превышать 15 человек, в то время как при УСН допустимо иметь в составе ИП до сотни работников. Кроме того, система ПСН в наступающем 2021 году будет распространена лишь в отношении 64 разновидностей коммерческой деятельности и лишь в случае, когда возможность применения этой системы закреплена региональным законодательством. Например, патент неприменим к реализации товаров, которые подлежат обязательной маркировке. «Упрощенка» же уместна почти во всех видах деятельности, за редкими исключениями, прописанными в Налоговом кодексе РФ.

Чем патент отличается от УСН?

«Ключевое отличие, которое следует особо отметить индивидуальному предпринимателю, состоит в том, что при выборе УСН «Доходы» облагаться налогом будут все фактически полученные в результате вашей деятельности доходы, — пояснила Опекунская. — Если же речь идет о выборе патента, то в этом случае предприниматель будет уплачивать налог с суммы возможного дохода, который установлен на законодательном уровне. Если фактический доход окажется выше данного уровня, то уплачивать дополнительные налоги вам не придется».

В чем состоят преимущества и недостатки «упрощенки» и ПСН для индивидуального предпринимателя?

К бесспорным плюсам «упрощенки», обеспечивающим ей преимущества перед ПСН для ИП, пожалуй, можно отнести следующие:

не существует ограничений по реализации нескольких деятельностей одновременно, в то время как при ПСН для каждого занятия, а также места, в котором оно осуществляется, придется получать свой собственный отдельный патент;

как уже было сказано выше, существует возможность сформировать более обширный штат работников (до 100 человек при УСН против 15 человек при ПСН);

больший, по сравнению с патентом, предельный размер годового дохода, превышая который вы теряете право применять данный налоговый режим.

«Упрощёнка» в сравнении с патентом также имеет свои недостатки. Так, например, к преимуществам ПСН относятся следующие моменты:

налоговая база при патенте определяется суммой возможного дохода;

в случае оформления патента на срок полгода или меньше, налог потребуется уплатить по истечении этого периода. При ПСН, действующей 6-12 месяцев, третья часть налога должна быть уплачена в первые 90 дней, в то время как остальная часть выплат может «подождать» до завершения действия патента. «Упрощенка» же подразумевает обязательную ежеквартальную уплату авансовых платежей;

при ПСН сдавать отчетность необязательно.

Кто может пользоваться патентом и как его получить?

Согласно ст. 346.43.НК РФ, системой ПСН могут пользоваться индивидуальные предприниматели, у которых среднее количество наемных сотрудников не превышает, как мы уже сказали, 15 человек.

«Причем, это касается всего налогового периода и относится ко всем разновидностям предпринимательской деятельности, которую осуществляет ИП», — уточнила Мария Опекунская.

Что же касается подачи в налоговый орган заявления о желании ИП перейти на ПСН, то это необходимо сделать за 10 дней до начала своей коммерческой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно п. 3 ст. 346.45 НК РФ, обязанностью налогового органа является выдача предпринимателю патента не позже, чем через пять дней со дня получения данного заявления.

Как перейти из патента в УСН и наоборот? Можно ли сделать это в середине года?

«Перейти с ПСН на УСН никак нельзя, — разъясняет Мария Опекунская. — Если окончание патента пришлось на середину года, то в этом случае доходы от деятельности ИП будут учитываться в рамках ОСНО, и только с 1 января следующего года вы получите возможность перехода на «упрощенку», подав соответствующее заявление в налоговую инспекцию не позднее, чем 31 декабря».

Как совместить ПСН с «упрощенкой»? Можно ли пользоваться этими двумя системами одновременно?

Исходя из положений главы 26.5 НК РФ, индивидуальным предпринимателям не запрещено совмещать в рамках своей деятельности несколько систем налогообложения. К примеру, при использовании ПСН индивидуальный предприниматель может одновременно вести такие виды деятельности, на которые распространяется другой налоговый режим. В этом случае бизнесмен обязан производить учет имущества, хозопераций и обязательств согласно требованиям применяемой системы налогообложения, прописанным в законодательстве.

Итак, что же выгоднее для ИП в 2021 году: ПСН или УСН?