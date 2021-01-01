Нарколог рассказал, как бороться с похмельем

Мы привыкли, что во время празднования Нового года алкоголь преимущественно льется рекой. И чаще всего на утро из-за похмелья мы жалеем о выпитом накануне количестве алкоголя. Как выйти из этого состояния, ФАН рассказал профессор кафедры психиатрии и наркологии медицинского факультета СПБГУ, нарколог, доктор медицинских наук Алексей Егоров.

Существует множество различных способов и советов — вплоть до того, что накануне перед принятием алкоголя нужно употреблять масло. Или и вовсе рекомендуют опохмелиться утром и не мучить себя.

«Любой человек может превысить дозу алкоголя и на утро плохо себя чувствовать. Но надо различать два состояния. Одно называется постинтоксикационное состояние: человеку будет очень плохо, будет тошнить, болеть голова, тахикардия, он не может смотреть на алкоголь. Это обычная нормальная реакция организма. Другое дело — когда человек страдает алкоголизмом. Если с утра ему хочется похмелиться — это повод для того, чтобы обратиться к специалистам, но через силу тащить его к ним не надо», — пояснил Алексей Егоров.

По словам нарколога, постинтоксикационное состояние выглядит так же, как и абстинентный (похмельный) синдром, но разница в том, что обычный человек в этом состоянии даже смотреть на спиртные напитки не может, в отличие от алкоголика.

«В этом состоянии лучше всего употреблять кисломолочные продукты, йогурты, соки, но лучше избегать употребления газированных напитков. Минеральную воду тоже не стоит пить в больших количествах. Можно употреблять рассолы, но исключение составляют маринованные, в составе которых идет уксус. В обычном рассоле содержится калий, которого организму в этом случае как раз не хватает. Но ни в коем случае не надо себя заставлять похмеляться», — добавил Алексей Егоров.

Что касается питания, то, по мнению врача, алкоголь обязательно надо закусывать и делать паузу между его приемами. Еще спиртное нельзя запивать газированными напитками и закусывать шоколадом.