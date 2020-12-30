Эксперт объяснил, почему Дагестану не нужны вытрезвители

Махачкала, 30 декабря. С 1 января 2021 года в России вступают в силу законы о создании системы вытрезвителей. Однако в Дагестане в них нет острой необходимости, так как в республике имеются свои сдерживающие факторы в форме религии и антиалкогольной агитации, рассказал ФАН общественный деятель Шамиль Магомедов.

Согласно подписанным президентом страны Владимиром Путиным законам, с начала будущего года сотрудники полиции смогут доставлять людей, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении, в специализированные организации. Одновременно власти регионов получают право создавать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства.

Авторы этих законов отмечают, что в России фиксируется рост числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Более того, каждый год от переохлаждения на улицах гибнет около 10 тысяч человек, которые употребили спиртное.

В пресс-службе главы Дагестана и республиканском МВД не смогли оперативно прокомментировать нововведения в российском законодательстве. Однако, по словам общественника Шамиля Магомедова, в создании системы вытрезвителей на территории Дагестана на современном этапе нет чрезвычайной необходимости.

Он признает, что проблема алкоголизма существует в регионе, но отмечает, что не имеет существенных масштабов. В республике действуют присущие северокавказским народам сдерживающие факторы.

«В Дагестане необходимости в вытрезвителях я не вижу. Вообще, на Северном Кавказе это не так актуально. Здесь есть сдерживающий фактор – религия, хотя, конечно, бывают случаи, когда люди напиваются и остаются на улицах в зимнее время», – рассказал ФАН Магомедов.

Кроме того, в регионе активно работает общественная организация «Трезвая Россия», ведется антиалкогольная пропаганда, которая также достигает своих целей. Все перечисленные факторы пока успешно работают, уверен собеседник агентства.

«Пока четко не определено, сколько будет в Дагестане таких вытрезвителей и захочет ли в них вкладываться бизнес. Мне кажется, много их не нужно. У нас в республике появилось движение «Трезвая Россия» и выросло до федеральных масштабов, действуют различные грантовые программы, нацеленные на борьбу с алкоголизмом», – объяснил Магомедов.

Руководитель организации «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев заявил ФАН, что стране необходима система вытрезвителей. При этом он отметил, что они должны представлять собой социальные учреждения нового типа, отличающиеся от вытрезвителей советской эпохи.

«У нас зимой бывают очень лютые, суровые морозы. Ежегодно в стране тысячи и тысячи людей замерзают в состоянии алкогольного опьянения на улицах. Проблема никуда не девается в более теплые периоды года, а только набирает обороты. Нам нужна практика новых гуманных социальных учреждений. Не та негативная советская практика, которая была карательной и не работала, а социальные центры, работающие в формате государственно-частного партнерства, на принципах гуманного подхода и помощи больному человеку», – сказал Хамзаев.

Он напомнил, что новый закон разрешает регионам создавать платные медицинские вытрезвители. Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко отмечал, что одна ночь в них будет обходиться в 1,5 тысячи рублей. По словам Хамзаева, в некоторых регионах уже действуют вытрезвители подобного рода. Например, в Татарстане ночь в них стоит 600 рублей, и эти центры, по мнению общественника, показали свою эффективность.

Согласно подписанным Владимиром Путиным законам, региональные власти получают полномочия по созданию специализированных учреждений для содержания людей в состоянии легкого и среднего опьянения, которые не нуждаются в медицинской помощи. Полицейские наделяются правом доставлять пьяных граждан в специализированные немедицинские учреждения. В настоящее время правоохранители могут доставлять их только в медорганизации.

Система вытрезвителей действовала в стране с 30-х годов прошлого века. Ее упразднили в 2011 году, передав соответствующие функции больницам.