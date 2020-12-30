«Шугалей» вошел в топ-10 лучших российских фильмов 2020 года

Москва, 30 декабря. Названы российские кинокартины, которые зрители и критики признали лучшими в 2020 году. В рейтинг попали сразу десять лент.

Топ был составлен на основе данных сервисов «Фильм Про», «КиноПоиск», Google Play Россия, kino-teatr.ru, kino.mail.ru. Также учитывались кассовые сборы и результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Каждый фильм получал определенное число баллов за то или иное место в разных рейтингах. В итоге баллы суммировались, и таким образом был составлен итоговый список.

На десятой строчке оказалась кинокартина «Фея» с Константином Хабенским и Ингеборгой Дапкунайте. Девятое место занял основанный на реальных событиях фильм «Шугалей», который стал в 2020 году лидером онлайн-проката. Картина рассказывает о российском социологе Максиме Шугалее и его переводчике Самере Суэйфане, отправившихся в Ливию для проведения опроса. В североафриканской стране россиян похитили боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Шугалея и Суэйфана 1,5 года незаконно удерживали в неофициальной тюрьме «Митига».

В топ-10 лучших российских кинокартин года попали также «Смертельные иллюзии», «Вторжение» (сиквел фильма Федора Бондарчука «Притяжение»), «Тень звезды», «Хэппи-энд» и «Лед 2». В первой тройке оказались мелодрама «Серебряные коньки» и биографическая лента «Калашников», а возглавила рейтинг комедия «Холоп», ставшая самой кассовой лентой в истории российского кинопроката.

Отметим, что у попавшего в список фильма «Шугалей» есть также сиквел под названием «Шугалей-2». Россияне, о которых рассказывают картины, недавно смогли вернуться домой. Освободиться из ливийского плена им помогли поддержка Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), МИД РФ и неравнодушных россиян. Сам Шугалей отмечал, что значимый вклад в их с Суэйфаном освобождение внесли и упомянутые выше киноленты.