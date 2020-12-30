Эксперты рынка недвижимости подвели итоги 2020 года

Если взять прогнозы специалистов в области недвижимости за конец 2019 года, то они были оптимальными. Однако в апреле 2020 года была введена льготная ипотека, и это привело к скачкообразности цен на недвижимость. Тогда в рамках этой льготной программы под 6,5% годовых, введенной в апреле, за первые месяцы ценовая политика на квартиры поднялась не менее чем на 13%. Подробнее — в материале ФАН.

Генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков заметил, что пандемия коронавируса повлияла и еще повлияет на специфику экономического вектора. Однако рынок недвижимости реагирует медленнее на какие-либо изменения в макро- и микроэкономическом пространстве.

«Поэтому это дает дополнительные возможности оптимально регулировать процесс. Хочу подчеркнуть, что ипотечная программа была эффективной в разгар пандемии, но она была вынужденной и временной мерой. Я считаю, что для более длительной программы нужны модернизация и дополнительный подход. За один календарный год ставка по ипотеке снизилась буквально на 2,5% и к концу года опускается до не менее 7,5%. Объем выданных ипотек с января по октябрь 2020 года достиг 3,25 триллиона рублей», — пояснил Паршиков.

Относительно эскроу-счетов (специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств), по мнению эксперта, для самих застройщиков это стало защитным механизмом в нелегкие времена пандемических ограничений. Особенно в вопросе переноса сроков ввода новостроек.

«В 2020 году был еще интересный момент — субсидирование кредитов застройщикам. Эта программа облегчает финансовую нагрузку застройщиков и ставит акцент на то, чтобы львиная доля денег шла не на погашение долгов по кредитам, а на строительство объектов и, соответственно, нивелирование стагнации по срокам вводов. Кстати, эта программа актуальна до конца 2021 года», — заключил Юрий Паршиков.

Специалист по вопросам недвижимости Григорий Загуменнов рассказал, что льготная ипотека 2020 года стала ускорителем прогресса в сфере рынка недвижимости. Не все знают, что ее можно будет продлить с 1 июля 2021 года.

«Важно понимать, что экономика и рынок недвижимости — взаимосвязанные звенья и покупательская способность граждан, кредитная политика банков прямо пропорциональны уровню доступности жилья. Соответственно, это отражается на мотивации как застройщиков, так и потенциальных покупателей жилья. Апрельская программа по льготам, можно сказать, спасла ситуацию, исходя из обрушившейся со всем размахом неожиданности пандемии. Однако эта программа требует периодической корректировки, ведь любые изменения могут внести дисбаланс, и вся «архитектура» антикризисной программы просто перестанет давать значимый эффект», — заключил Загуменнов.

Ранее эксперт рассказал, что недвижимость, в отличие от других сфер, на рынке реагирует медленней в цене. Несмотря на то, что лето весомо изменило рыночный сценарий (пандемия, заниженная ипотека и амплитудные скачки курса валют), ощутимого понижения стоимости недвижимости в аналитическом поле не наблюдается.