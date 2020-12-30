Андрей Кураев: Меня вынуждают обжаловать решение суда епархии в Константинополе

Протодиакон Андрей Кураев, которого Епархиальный суд Москвы намерен лишить сана, рассказал ФАН о своих дальнейших действиях по обжалованию приговора.

Епархиальный суд Москвы выступил за то, чтобы лишить сана протодиакона Андрея Кураева. Решение вступит в силу, если его утвердит правящий архиерей Москвы — патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отмечается, что до этого в установленный срок оно может быть обжаловано.

В епархии заявили, что 21 апреля 2020 года священнослужитель Андрей Кураев опубликовал в своем личном блоге в «Живом Журнале» оскорбительную характеристику на настоятеля Богоявленского Елоховского собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, скончавшегося от последствий коронавирусной инфекции. В сообщении епархии также указывается, что суд «установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на церковь». Говорится и о признаках клеветнической деятельности со стороны священнослужителя.

Согласно информации суда, с Кураевым еще в 2015 году проводили беседу епархиальный духовник протоиерей Георгий Бреев и члены дисциплинарной комиссии. Протодиакона трижды вызывали в церковный суд в установленном порядке. В одном из случаев причину его отказа прибыть признали уважительной (состояние здоровья). Четвертое заседание суда было запланировано на 29 декабря 2020 года. В ответ на это Кураев направил по электронной почте сообщение с просьбой перенести заседание на январь, «так как в предновогодние дни Москва намертво стоит в пробках, а на метро приехать опасно из-за пандемии».

Протодиакон Андрей Кураев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал решение Епархиального суда Москвы.

«Формально апелляцию можно будет подать, но эта опция работает, если оспариваешь решение не московского суда. Если бы, допустим, возникло недоразумение с Рязанской епархией, то я бы подал апелляцию в Епархиальный суд Москвы на действия епископа и его суда. Так как я нахожусь в столице, региональный, городской епископ и патриарх — одно лицо. Поэтому подавать жалобу патриарху на действие патриарха немножко странно. Может, формально это и можно было сделать, но какой в этом смысл?» — отметил он.

Кураев также не исключил возможности обращения в Константинопольский патриархат для разрешения ситуации.

«Действенная апелляция возможна. Есть только вопрос, как ее подавать — во времени или в пространстве. Во времени — следующему патриарху всея Руси. В пространстве — Вселенскому патриарху, в Константинополь. Мне кажется, что патриарх Кирилл подталкивает меня как раз к этому решению», — заявил он.

Протодиакон рассказал и о том, что Епархиальный суд Москвы фактически назвал его «турецким шпионом».

«Дело в том, что я являюсь публичным человеком. Наверняка в моем личном деле в епархии есть много сотен жалоб на меня. Как публичный человек, я много чего наговорил, что при случае можно поставить мне в вину. Вот из этого огромного изобилия суд выдвинул только одно: меня обвинили в том, что я турецкий шпион. Там буквально таких слов нет, но сказано следующее: «В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности об обвинениях Русской православной церкви в организации раскола». Я не раз говорил, но это было в качестве троллинга, что, когда Москва по своей инициативе заявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, вина раскола лежала на нас. Кстати, до сих пор Константинопольская церковь не объявляла никаких санкций в наш адрес. Тем не менее эту мою почти шутку взял суд и решил меня обвинить в клеветнической деятельности», — указал он.

Собеседник ФАН добавил, что со стороны Константинопольского патриархата ему поступают сигналы о том, что он может обжаловать решение Епархиального суда Москвы, обратившись ко Вселенскому патриарху. Однако, как заявил протодиакон, он еще не принял решения.

«Получается, что решение суда сопрягает меня с турецким патриархатом, поворачивая мою голову в сторону Константинополя. В принципе я не исключаю, что, может быть, к нему обращусь. Кроме того, оттуда сигналы уже есть. При этом сразу скажу, что мне это неприятно. Я много раз заявлял, что мне претит любой «попизм» — и римский, и константинопольский, и московский. Я свободолюбивый. Я понимаю, что культ пап и в Константинополе, и в Риме вырастал как раз из-за того, что какой-то обиженный клирик подавал за границу апелляцию. Поэтому я нахожусь в некоторых сомнениях», — резюмировал Андрей Кураев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Синод Русской православной церкви постановил создать специальную дисциплинарную комиссию, члены которой будут заниматься расследованием правонарушений со стороны священников. Руководить ею будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.