Валя, помню... Колонка Вадима Манукяна

30 декабря исполнилось бы 55 лет заслуженной артистке Российской Федерации Валентине Легкоступовой, которая трагически ушла из жизни 14 августа 2020 года. Блогер Вадим Манукян в последние годы дружил с певицей и в день ее рождения написал ей свое письмо...

Валя, это первый день рождения, когда я не услышу твой голос по телефону, когда я не смогу тебе лично сказать о том, как я безмерно счастлив быть твоим другом. В те последние месяцы твоей жизни, которые в итоге привели к трагическому финалу, мы с тобой практически не общались. Перед самой пандемией ты мне сказала, что увлеклась парусным спортом и что он больше всего тебя интересует сейчас. Я почувствовал, что ты немного отдалилась. Мы не говорили о твоем новом мужчине, но я чувствовал, что ты уже не одна. Но мне как твоему другу отчего-то было тревожно. Это уже месяцы спустя стало ясно, почему я так переживал.

Помнишь, как за пару лет до этого мы с тобой сидели в уютной летней кафешке в Феодосии. Лето, жара, но нас укрывали густые деревья, и весь этот зной нам не мешал. Ты пила свою любимую кока-колу и говорила о том, что алкоголь на дух не переносишь. Представь, как пару лет спустя я был шокирован новостью о том, что ты была пьяна, когда с тобой случилась эта трагедия. Это вообще никак не укладывалось в голове. Тебе хотелось очень много рассказать о том, что у тебя происходит в жизни. Видно было, что в тот момент ты с головой ушла в работу, а личную жизнь оставила где-то за поворотом. Лишь год спустя все изменилось. Однако тогда ты была не удовлетворена тем, что приходится лишь изредка давать концерты, все же ты была творцом, а не чиновником.

Ты с гордостью говорила о своих детях Анетте и Матвее. Ты мечтала нас познакомить, но не хватило времени. Твой жизненный путь закончился раньше. С Анеттой я познакомился уже после твоей смерти. У нее прекрасный муж Стас и очаровательные доченьки Николь и Аврора. Да, Валя, ты оставила после себя достойных наследников. Анетта тебя словно львица защищала в тех эфирах, которые были посвящены твоему уходу из жизни. Передачи, конечно, были скандальные, но тебя не должно это удивлять. Телевидение сейчас такое. Просто рассказывать об уходе из жизни достойного человека сегодня уже разучились. Но я верю, что наступит время и телевидение изменится, ведь именно тема необходимости изменений на ТВ нас с тобой и свела в январе 2017 года. Ты поддержала мою инициативу о качестве новогодних передач, которая объединила сотни тысяч россиян. Она мне подарила дружбу с тобой и еще с большим количеством прекрасных артистов, которые незаслуженно исчезли с экранов ТВ много лет назад. И ведь мы с тобой добились своего. О вас начали вспоминать еще при жизни. У тебя было несколько ярких эфиров перед твоим уходом.

Я не был на твоих похоронах, не смог пересилить себя и увидеть тебя в гробу. Да и был я от тебя за тысячу километров в тот день. Но я знал, что придет Игорь Наджиев со своей супругой Аллочкой. Мы с ними тоже сроднились за последние годы. С Анеттой и ее семьей я познакомился через месяц после твоего ухода. Они поехали к твоей мамочке в Крым и по дороге заехали ко мне. На обратном пути мы тоже увиделись. Мы с ними сразу подружились, как с тобой, сразу и, надеюсь, навсегда. На страже ее юридической защиты Сергей Жорин, так что она в надежных руках и в этом направлении. А недавно дело о твоей загадочной смерти взял под личный контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Уверен, он во всем разберется и в итоге все будет расставлено по местам.

Валя, помню...