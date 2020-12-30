Согдиана рассказала ФАН о семейных новогодних традициях и своем фирменном рецепте

Согдиана — востребованная и популярная артистка, у которой практически нет времени на готовку. Но в этом году пандемия подарила ей возможность встретить Новый год дома и вспомнить лучшие семейные традиции.

«Скоро Новый год, а значит в доме появится вкусный запах праздника. У нас старая традиция — встречаем Новый год только дома. Конечно, будут гости, самые близкие друзья. Накроем стол, на котором обязательно будет оливье, селедка под шубой, мандарины. В этот раз отказались от прихода Деда Мороза. Решили, что он ночью оставит подарки под елкой. В моем детстве именно так все происходило», — поделилась с ФАН Согдиана.

Талантливый человек — талантлив во всем. Поэтому, несмотря на то, что готовит Согдиана редко, каждое блюдо удается певице на отлично. ФАН попросил артистку поделиться с нашими читателями своим фирменным рецептом. В этом году Согдиана собирается порадовать близких уткой с апельсинами и мандаринами.

Рецепт утки с цитрусовыми

Ингредиенты:

утка — 2-2,5 кг;

мандарины, лимоны, апельсины — 5-6 штук;

соль — по вкусу;

картофельный или кукурузный крахмал — 2-4 ч. л.;

фруктовый джем — 4 ст. л.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 120 градусов. Подготовьте птицу. Очистите цитрусовые от кожуры.

Начините утку цитрусовыми и запечатайте с помощью ниток или зубочисток. Сделайте надрезы на кожице. Натрите тушку солью и уложите на решетку грудкой вверх. Вниз поставьте противень — на него будет стекать утиный жир.

Запекайте до золотистого цвета шесть-семь часов. Если хотите более румяную корочку — за полчаса до готовности увеличьте температуру до 260 градусов и подержите еще 5-10 минут. Дайте остыть 15 минут, не накрывая фольгой.

Приготовьте соус. Растворите крахмал в нескольких столовых ложках вина, остальное влейте в кастрюлю и слегка подогрейте. Добавьте джем, перемешайте до однородности и доведите до кипения. При необходимости добавьте еще джема или вина, снимите с огня. Медленно вливайте смесь с крахмалом в соус до легкой вязкости, постоянно помешивая.

Удалите цитрусовые из тушки и нарежьте мясо. Добавьте на тарелку соус, уложите на него кусочки утки и подавайте к столу.