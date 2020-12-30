Алексей Кортнев отказался от новогоднего спектакля из-за коронавируса

Москва, 30 декабря. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал ФАН о своей новогодней традиции организовывать спектакль и объяснил, чем празднование нового, 2021 года будет отличаться от предыдущих лет.

«Мы обычно справляем Новый год в очень большой компании. В общем-то, это является традицией. Происходит какой-нибудь костюмированный спектакль или концерт, и все приезжающие гости готовят номера», — отметил музыкант.

Однако на традиционные планы исполнителя весело и шумно провести уходящий год повлияла пандемия коронавируса. Поэтому Новый год семья Кортневых встретит в узком кругу.

«В этом году мы отказались от шумного празднования, — объяснил артист. — Будем справлять его тихо, по-семейному. Это продиктовано тем, что люди как-то не очень хотят ходить друг к другу в гости, опасаясь заражения. В этом, конечно, специфика этого Нового года весьма ярко проявляется».

Алексей добавил, что его семья предпочитает отмечать Новый год, не отходя от российских традиций.

«Что касается новогоднего стола и привычек, мы ничем не отличаемся от других российских семей, никакой экзотики нет», — подчеркнул он.

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