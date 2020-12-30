Железняк назвал твердым решение партнеров РФ в Европе завершить «Северный поток — 2»

Москва, 30 декабря. Депутат Госдумы РФ Сергей Железняк заявил ФАН, что проект «Северный поток — 2» будет непременно достроен, несмотря на сильное противодействие со стороны Соединенных Штатов.

Член думского комитета по международным делам в эксклюзивном интервью доходчиво рассказал о безуспешных попытках американских властей помешать строительству газопровода.

«Российско-европейский газовый проект «Северный поток — 2» будет доведен до логического завершения, несмотря на постоянное противодействие со стороны США, — отметил Железняк. — Окончание укладки участка газовых труб в немецкой исключительной экономической зоне — очередное доказательство твердого намерения европейских партнеров России предоставить своим гражданам качественное топливо по конкурентной цене».

По словам собеседника ФАН, в нашей стране рассчитывают, что Дания, в водах которой предстоит укладка 147 километров труб, последует примеру старшего партнера в лице Германии, проявит ответственность и будет способствовать завершению строительства газопровода.

«Вашингтон намеренно политизирует «Северный поток — 2» и продолжает попытки помешать реализации российско-европейского газового проекта, — сказал член фракции «Единой России». — США активно используют шантаж и всевозможные санкции, выделяя на это специальную статью в оборонном бюджете».

При этом власти государств — партнеров проекта, таких как Германия или Австрия, во главу угла ставят свои национальные интересы и уже неоднократно заявляли о незаконности американского давления на энергетический проект, напомнил Железняк.

«Своими действиями Берлин подчеркивает исключительно коммерческий характер проекта «Северный поток — 2». И в его экономической выгоде у Германии нет никаких сомнений, — отметил депутат. — Очевидно, что незаконные санкции и давление на Россию в ближайшие годы со стороны наших оппонентов сохранятся, в том числе в сфере развития российско-европейского сотрудничества».

Поэтому для сохранения остроты антироссийской истерии западные русофобы будут создавать все новые поводы, не утруждая себя предоставлением хоть каких-то доказательств, резюмировал собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что строительство заключительного отрезка «Северного потока — 2» планируется начать 15 января 2021 года. До завершения проекта нужно будет проложить 160 километров трубопровода.