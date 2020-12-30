Экономист рассказал, стоит ли покупать биткоин в 2021 году

Санкт-Петербург, 30 декабря. Стоит ли покупать биткоин в 2021 году и что следует делать государству с криптовалютами, рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Каждый сам должен решать, стоит ли ему играть с криптовалютами. Однако инвестировать в биткоины нельзя ни в коем случае, потому что криптовалюта постоянно падает и поднимается. То есть можно играть и выигрывать, играть и проигрывать, но нужно понимать, что это спекулятивная игра с негарантированным результатом», — объяснил эксперт.

По мнению экономиста, если человек хочет увеличивать сбережения и иметь гарантированный рост вложений, то «криптовалюта не вариант». Он отметил, что рост и падение биткоина будут во многом зависеть от Федеральной резервной системы США и процессов в американской и европейской финансовых системах.

«Рост биткоина не появился сам по себе. Это инерция больших финансовых вливаний в денежную сферу, правительственные долги. Получается, биткоин — это следствие огромных финансовых пузырей, которые политика пытается сохранить во что бы то ни стало», — сообщил эксперт.

Василий Колташов также отметил, что биткоин дорожает вместе с золотом.

«Биткоин дорожает даже больше, чем золото, потому что был создан эффект ограниченного ресурса — 21 миллион биткоинов», — рассказал он.

Специалист подчеркнул, что нужно понимать: инвестиция в биткоин — это игра с непредсказуемым результатом.

По словам эксперта, падение биткоина будет однозначно. Укрепление криптовалют плохо сказывается на государственных валютах, поэтому стране нельзя допускать посягательства на свою денежную монополию, добавил Колташов.