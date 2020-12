Фатхи Башага встретился с производителем турецких беспилотников Bayraktar

Триполи, 30 декабря. Глава МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага встретился с генеральным директором турецкой авиастроительной компании Baykar Makina Халуком Байрактаром, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Руководитель предприятия, производящего ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты Bayraktar, накануне, 29 декабря, лично посетил столицу североафриканского государства. По данным источника, бизнесмен обсудил с министром внутренних дел ПНС пути сотрудничества.

Также на официальной странице ведомства в социальной сети отметили, что опыт Baykar Makina хотят использовать в Триполи для повышения эффективности работы по обеспечению безопасности.

Пресс-служба МВД ПНС не уточняет, о каком именно сотрудничестве идет речь в данном случае. Не стоит забывать, что с 2011 года действует эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. В международной организации сделали исключение на определенную продукцию для силовых структур, однако на ударные БПЛА Bayraktar TB2 оно не распространяется. Тем не менее эти дроны неоднократно использовались триполитанскими группировками еще в 2019 году.

После заключения Реджепом Тайипом Эрдоганом соглашения о военном сотрудничестве с премьер-министром Файезом Сарраджем турецкие беспилотники все чаще стали появляться в небе над городами североафриканской страны. Фактически Ливия стала полигоном для проведения боевых испытаний этих машин. Для этого даже обустроили пункт управления в бывшем гражданском аэропорту «Митига».

Кроме того, в конце ноября 2019 года в Сеть попали документы, подтверждающие переводы на сумму свыше 570 миллионов евро на счета турецкой оборонной компании, подписанные Фатхи Башагой. Примечательно, что большей частью ее акций владеет оружейный гигант BMC, выпускающий в том числе бронеавтомобили Kirpi, большое количество которых оказались на территории Ливии незаконно.

Video of arrival of what seems like #Turkish-made BMC KIRPI II at #Misrata's port.



Person recording threatens a certain "Mohsen" (so Al-Kani from #Tarhuna), which leaves little room for doubt that these deliveries are recent.



Making it now a full-blown proxy war in #Libya... pic.twitter.com/avAVwGTcGM