Банги, 30 декабря. Министр связи и официальный представитель правительства ЦАР Анж-Максим Казаги оценил высокую явку избирателей на президентских выборах в Республике, состоявшихся 27 декабря. По словам пресс-секретаря, интерес граждан к голосованию превысил аналогичные показатели в более спокойных странах Запада.

Ранее министр территориального управления ЦАР Огюстен Янгана Яоте подтвердил, что в большинстве районов Центральноафриканской Республики выборы прошли без каких-либо затруднений. Однако в некоторых супрефектурах ход избирательного процесса нарушался действиями боевиков, которые запугивали население стрельбой в воздух, а также смогли уничтожить избирательные материалы на нескольких участках.

Анж-Максим Казаги считает, что эти отдельные инциденты не могут быть основанием, чтобы ставить под сомнение достоверность выборов. Он напомнил, что в странах Запада, где обстановка гораздо спокойнее, чем в ЦАР, явка иногда доходит до 40%. Гражданам не интересны кандидаты, но, несмотря на низкий уровень участия населения, результаты голосования не вызывают сомнений.

По мнению Казаги, настоящим подтверждением успешности прошедших выборов стала решимость центральноафриканцев прийти на избирательные участки, несмотря на попытки вооруженных группировок им помешать.

Как отмечал ранее в интервью для ФАН журналист и политик Андрей Медведев, граждане ЦАР пришли отдать свои голоса не столько за президента или членов парламента, сколько за новый образ жизни, который установился в Республике.

Решающую роль в достижении высокой явки стала безопасность голосования, которую обеспечивали подготовленные российскими инструкторами вооруженные силы страны и миротворцы ООН. Также за процессом голосования следили наблюдатели из России, Европейского и Африканского союзов и различных общественных объединений.

Один из наблюдателей, глава аналитического центра Defense et securite du Congo (DESC) Жан-Жак Уаондо, заявил, что усилия Российской Федерации по обеспечению безопасности выборов обнадежили население и сыграли положительную роль в проведении по-настоящему демократических выборов в ЦАР.