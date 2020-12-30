Санкт-Петербург, 29 декабря. Многие специалисты утверждают, что сокращение праздничных дней зимой поможет избежать больших экономических потерь. Почему отказываться от больших новогодних каникул — неэффективно, рассказал директор Института нового общества Василий Колташов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«От больших новогодних каникул совершенно не нужно избавляться. Более того, в Древнем Риме тоже существовали такие зимние каникулы. Они назывались сатурналии. А раз Россия — третий Рим, то зачем нам отказываться от доброй традиции иметь больше выходных, в отличие от англосаксонского мира?» — высказался экономист.

Он отметил, что российская экономика основана на принципах капитализма.

«Но при капитализме нужно не только работать, но и тратить заработанные деньги. Поистине миф — думать, что если отменить все выходные, заставить людей не спать по ночам и работать, наш ВВП будет выше в несколько раз. Не будет, потому что рост экономики напрямую зависит от возможности рынка потребления», — объяснил Колташов.

Специалист подчеркнул, что неслучайно темпы роста мировой и российской экономики не развиваются.

«Казалось бы, технологии сделали большой скачек, производительность труда выросла в четыре-пять раз. А темпы роста экономики все равно остаются на уровне XIX века. Поэтому необходимо, чтобы повышался платежеспособный рост и увеличивалось количество времени, когда люди тратят свои заработанные средства. Новогодние дни для многих россиян являются периодом поездок, выходов на культурные мероприятия, встреч с друзьями в кафе и ресторанах. Проблема в том, что не все люди понимают, как распорядиться этим временем, поэтому пишут негативные комментарии о вреде длинных выходных. Однако многие просто пьют спиртное. Это неправильно. Люди должны понимать, что это время не для примитивных псевдоудовольствий. Это золотое время для сферы услуг», — указал эксперт.

Экономист объяснил, что сфера услуг не будет развиваться, если люди все время будут находиться на работе.

«Можно ли тогда вообще говорить о развитии туризма в России, тем более зимнего? Например, поездки граждан России в Петербург или Москву? Понятно, что пандемия является проблемой сегодня. Но эта проблема будет вечной», — заявил эксперт.

Специалист привел яркий пример Северной Кореи. Он рассказал, что в стране есть двухсотдневные трудовые бои — много рабочих дней без выходных. Однако, по словам Василия Колташова, для экономики это большого чуда еще не сделало.